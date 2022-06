L'Aussie bondit après que la RBA ait augmenté plus que prévu ; le yen tombe à son plus bas niveau en 20 ans.

L'Aussie a inversé une petite perte pour être en hausse de 0,56% à 0,72345$ après que la banque centrale ait augmenté son taux directeur d'un demi-point - deux fois plus que ce que la plupart des économistes avaient prévu - et se soit engagée à faire "ce qui est nécessaire" pour refroidir l'inflation.

Avant la décision de politique générale, la monnaie avait reculé d'un pic de six semaines à 0,72825 $ atteint vendredi dernier.

"La décision de la RBA, qui a opté pour le choix de hausse le moins prévu, est très éloignée des prix du marché", a déclaré Sean Callow, stratège des devises chez Westpac.

"Il devrait y avoir un certain suivi pour l'Aussie à court terme, faisant une course à la résistance de 0,7283 $, mais nous voyons toujours des risques de baisse au cours du mois de juin étant donné la Réserve fédérale (américaine) faucon et l'état sceptique du sentiment des actions mondiales étant donné les doutes sur les perspectives de croissance."

Entre-temps, le dollar a gagné 0,74 % à 132,855 yens et a atteint à un moment donné son plus haut niveau depuis avril 2002, à 132,88, alors que le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 3,064 % dans les échanges à Tokyo pour la première fois en près de quatre semaines.

En revanche, les rendements japonais équivalents sont maintenus près de zéro par la politique de contrôle de la courbe des rendements de la Banque du Japon, le gouverneur de la banque centrale, Haruhiko Kuroda, ayant réitéré lundi un engagement inébranlable envers une stimulation monétaire "puissante".

La Commonwealth Bank of Australia attribue la faiblesse du yen non seulement aux écarts de rendement, mais aussi à la dépendance du Japon à l'égard des importations d'énergie, même si elle ne s'attend pas à une dépréciation beaucoup plus importante à partir de maintenant.

"Nous considérons que le yen continuera de bénéficier des flux de valeurs refuges tant que la balance courante du Japon restera excédentaire", a écrit Carol Kong, stratège de la CBA, dans une obligation aux clients.

"En tant que tel, nous ne prévoyons pas une répétition de l'appréciation rapide de l'USD/JPY observée en mars et avril", et nous nous attendons plutôt à ce que le dollar se consolide près du sommet de sa récente fourchette de 126 à 131 yens, a-t-elle ajouté.

Les solides données sur l'emploi aux États-Unis à la fin de la semaine dernière ont alimenté les paris selon lesquels les pressions à la hausse sur les prix seront présentes plus longtemps, ce qui pourrait forcer la Fed à prendre des mesures plus agressives.

Les chiffres des prix à la consommation attendus vendredi fourniront davantage d'indices sur la trajectoire de hausse des taux de la Fed, avant la décision politique de la semaine prochaine, où une augmentation d'un demi-point est largement attendue.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport aux six principales devises - a augmenté de 0,18% à 102,65, prolongeant la progression de 0,26% de lundi.

L'euro a glissé de 0,15 % à 1,0679 $ avant la réunion de fixation des taux de la Banque centrale européenne de jeudi, les traders, qui ont déjà prévu plusieurs hausses et la fin des mesures de stimulation de l'achat d'obligations, souhaitant plus de clarté sur ce qui va suivre.

La livre sterling a chuté de 0,3 % à 1,2491 $, annulant le gain de 0,29 % de lundi, lorsque le Premier ministre Boris Johnson a survécu à un vote de défiance mais a été affaibli.

Ailleurs, le bitcoin a chuté de 5,83 % à 29 523,03 $, effaçant l'avancée de 4,89 % de lundi et le laissant languir sous la barre psychologique des 30 000 $, alors que le sentiment de risque s'est affaibli dans un contexte de baisse de la plupart des marchés boursiers asiatiques mardi.