L'Aussie s'effondre alors que la RBA surprend avec une hausse plus faible ; la livre sterling tient bon.

Le dollar australien a chuté mardi après que la banque centrale du pays ait surpris les marchés avec une hausse des taux d'intérêt plus faible que prévu, tandis que la livre sterling a étendu son redressement au lendemain de la volte-face du gouvernement britannique sur les réductions d'impôts controversées.

L'Aussie a chuté de 0,97 % et s'est échangé à 0,5 % de moins à 0,6482 $.

La Reserve Bank of Australia a déclaré qu'elle avait décidé de ralentir le rythme du resserrement parce que le taux d'escompte avait augmenté de manière substantielle en peu de temps, bien que les décideurs aient laissé la porte ouverte à des hausses supplémentaires.

"Il est évident que la RBA n'a pas été convaincue par ce que font les autres banques centrales, ce qui laisse entendre qu'elle n'a pas d'inquiétude quant au taux de change ici", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX à la National Australia Bank à Sydney.

"Rien ne prouve encore que les autres banques centrales sont sur le point de réduire l'agressivité de leur politique de resserrement, (donc) je pense qu'il est logique que l'Aussie soit inférieur à 65 pour le moment."

Avant la décision de la RBA, la devise sensible au risque se situait un peu en dessous de l'extrémité supérieure de sa fourchette depuis le 23 septembre, à 0,6537 $. La semaine dernière, elle a atteint son plus bas niveau depuis 2 ans et demi, à 0,63635 $, en raison des inquiétudes liées à la récession mondiale.

La livre sterling a augmenté de 0,08 % à 1,1333 $ après avoir atteint plus tôt 1,13435 $, le niveau le plus élevé depuis le 22 septembre, la veille du jour où le nouveau gouvernement a ébranlé les marchés avec son mini-budget de réductions d'impôts massives financées par des emprunts accrus.

Le Premier ministre britannique, Liz Truss, a été contraint de renoncer à ce plan lundi au milieu d'une rébellion du parti.

L'euro a également frôlé son plus haut niveau depuis le 22 septembre, changeant pour la dernière fois de mains pour 0,15% de plus à 0,9838$.

Le dollar américain a perdu un peu de son soutien grâce à la baisse des rendements du Trésor au cours de la nuit, après que les données économiques locales aient montré un ralentissement de l'activité manufacturière, laissant entendre que les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale se font déjà sentir.

Le Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport à six autres monnaies, dont la livre sterling et l'euro - était à peu près stable à 111,55, non loin du niveau le plus bas de lundi, 111,46, niveau atteint pour la dernière fois le 23 septembre. Il avait atteint mercredi dernier un sommet de deux décennies à 114,78.

Lundi, l'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que l'activité manufacturière américaine a été la plus lente en près de 2 ans et demi en septembre, les nouvelles commandes s'étant contractées, avec une mesure de l'inflation des coûts de production décélérant pour un sixième mois consécutif.

La Commonwealth Bank of Australia prévoit toutefois que le répit de la livre sterling sera de courte durée et que le rallye du dollar a encore du chemin à faire.

Au cours du mois à venir, "l'USD peut rester élevé alors que le FOMC (Federal Open Markets Committee) continue à augmenter agressivement et que (l') économie mondiale entre en récession", a écrit Joseph Capurso, stratégiste de la CBA, dans une note au client.

Il a également noté que "les risques de récession mondiale peuvent faire baisser la livre sterling de manière significative" et que "les faibles perspectives économiques du Royaume-Uni maintiendront la livre sterling sous pression" à moyen terme.

Le billet vert s'est renforcé de 0,14 % à 144,77 yens, se maintenant sous les 145 après avoir brièvement dépassé ce niveau lundi pour la première fois depuis que les autorités japonaises sont intervenues pour soutenir leur monnaie le 22 septembre.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a répété lundi que les autorités sont prêtes à prendre des mesures "décisives" sur le marché des changes si les mouvements "brusques et unilatéraux" du yen persistent.

Le dollar néo-zélandais kiwi s'est affaibli de 0,34 % à 0,56995 $, bien que cela reste proche du haut de sa fourchette depuis le 26 septembre. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande décide de sa politique mercredi, et le marché est entièrement priced pour une hausse d'un demi-point, tout en donnant 29% de chances sur une augmentation de 75 points de base.