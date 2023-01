L'Aussie vacille en raison de la faiblesse des données sur l'emploi, le kiwi reste calme après la démission d'Ardern.

L'Aussie a reculé de 0,4 % à 0,6910, son niveau le plus faible en une semaine, après avoir atteint un sommet de cinq mois à 0,7064 juste une session auparavant. Il fait maintenant face à une résistance à environ 70 cents et a un soutien à la moyenne mobile de 14 jours de 0,6889 $.

Le kiwi a légèrement baissé de 0,2 % à 0,6428 $, après avoir touché un sommet de sept mois à 0,6530 $. Il a un support à 0,6360 $ et n'a pas beaucoup réagi à la nouvelle selon laquelle le Premier ministre Jacinda Ardern quittera ses fonctions le mois prochain.

Les données américaines de la nuit ont montré que les ventes au détail ont connu leur plus forte baisse en un an en décembre et que la production manufacturière a enregistré sa plus forte baisse en près de deux ans, alimentant les craintes que la plus grande économie du monde se dirige vers une récession.

Cela a poussé les investisseurs à revenir vers les valeurs refuges que sont le dollar et les obligations, les marchés à terme tablant sur des réductions de taux de la part de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année, après que le taux des fonds fédéraux ait atteint un pic de 4,85 % en juin.

On s'attend largement à ce que la Fed ralentisse ses hausses de taux en février à 25 points de base en raison du ralentissement de l'inflation, après avoir réduit l'ampleur des hausses juste en décembre.

Cependant, un grand nombre de décideurs politiques se sont montrés bellicistes au cours de la nuit, indiquant qu'ils continueraient à augmenter les taux d'intérêt, plusieurs d'entre eux soutenant un taux directeur supérieur d'au moins 5 %.

Les données locales de jeudi, qui ont montré que l'emploi en Australie a chuté de manière inattendue en décembre, ont également contribué à l'humeur négative et ont pesé sur l'Aussie.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont augmenté de 20 points pour atteindre 97 et impliquer un rendement de 3,0 %. Il s'est négocié pour la dernière fois à 94,97.

Les rendements des obligations d'État locales ont prolongé les baisses mondiales. Le rendement des obligations à 10 ans a baissé de 4 points de base à 3,404 %, le plus bas depuis la mi-décembre, tandis que le rendement des obligations à trois ans a baissé de 9 points de base à 3,005 %.

Les contrats à terme impliquent une probabilité d'environ 60 % que la Reserve Bank of Australia augmente les taux d'intérêt en février, mais aussi une probabilité de 40 % que la RBA fasse une pause étant donné que les taux ont augmenté de 300 points de base depuis mai.