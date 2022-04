L'Australie affirme que le renforcement de la défense concerne la paix et la stabilité

La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie ont convenu mardi de coopérer sur les armes hypersoniques et les capacités de guerre électronique, dans le cadre de l'alliance AUKUS que les trois pays ont établie en septembre dernier.

M. Morrison, qui doit convoquer des élections pour le mois prochain, a déclaré aux journalistes à Sydney que les missiles hypersoniques, comme les capacités électroniques, étaient une technologie de combat moderne essentielle et que l'Australie souhaitait améliorer considérablement ses capacités.

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à ce que la Chine envahisse Taïwan au cours de la prochaine décennie et à ce que l'Australie soit impliquée dans une guerre, M. Morrison a répondu qu'il renforçait les capacités de défense pour éviter ce genre de scénarios.

"Nous faisons ces choses pour assurer la sécurité des Australiens ; nous faisons ces choses pour apporter un équilibre et une certitude stratégique à notre région", a-t-il déclaré, ajoutant que cela incluait la collaboration avec l'alliance AUKUS et le groupement Quad des États-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde.

"La raison pour laquelle nous investissons dans toutes ces choses est de créer un environnement pacifique et un environnement stable dans notre région, et non un environnement dirigé par des conflits."

L'année dernière, lorsque le pacte AUKUS a été annoncé, l'Australie a annulé un contrat avec la France pour des sous-marins conventionnels en faveur d'un programme de sous-marins nucléaires soutenu par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui a aigri les relations diplomatiques.

Outre le projet d'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire, l'Australie a présenté des plans visant à augmenter la taille de ses forces de défense, à avancer les commandes d'achat de missiles et à passer des commandes de nouveaux chars dans le cadre d'une augmentation des dépenses de défense.