L'Australie va durcir considérablement les sanctions à l'encontre des promoteurs de montages fiscaux douteux et renforcer ses pouvoirs de réglementation dans le cadre des réformes annoncées dimanche en réponse au scandale de l'utilisation de fuites de plans fiscaux par PwC Australia.

La fuite des documents confidentiels du gouvernement, par un ancien associé du cabinet de services professionnels, a été révélée en janvier.

Elle a provoqué un scandale qui a entraîné le départ de 12 associés de PwC Australia, dont le directeur général, déclenché la vente de sa lucrative branche de conseil au gouvernement pour 1 dollar et impliqué des clients tels que Google, Uber et Facebook.

Selon un communiqué du gouvernement, les projets de loi qui doivent être introduits cette année multiplieraient par 100 la pénalité maximale pour la promotion de systèmes d'exploitation fiscale, la faisant passer à 780 millions de dollars australiens (510 millions de dollars), et faciliteraient les poursuites en élargissant les modalités d'application des règles, qui n'ont été utilisées que six fois.

PwC Australia n'a pas été condamné à une amende pour cette infraction dans le cadre des règles existantes, et les changements ne seront pas appliqués rétroactivement, a déclaré un porte-parole du Trésor à Reuters.

"Le scandale PwC a mis en évidence de graves lacunes dans nos cadres réglementaires", indique la déclaration des ministres du Trésor et des Finances et du procureur général.

"Nous prenons des mesures sévères contre les comportements répréhensibles afin de rétablir la confiance des citoyens dans les systèmes et les structures qui assurent la solidité de notre système fiscal et de nos marchés de capitaux".

Un porte-parole de PwC Australia a déclaré qu'il examinerait attentivement les annonces et qu'il travaillerait avec le gouvernement et les autorités de réglementation pour "améliorer la réglementation générale de notre secteur".

Un ancien associé de PwC, Peter Collins, qui a conseillé le gouvernement australien sur les lois contre l'évasion fiscale entre 2013 et 2018, a partagé avec ses collègues des projets confidentiels sur les plans du gouvernement, qui ont ensuite été utilisés pour stimuler les affaires avec les entreprises multinationales.

L'Australian Tax Office (ATO) a déjoué plusieurs tentatives d'entreprises visant à contourner la loi de 2016 sur la lutte contre l'évasion fiscale des multinationales, mais a été contrarié dans son enquête ultérieure par des demandes de privilèges juridiques "très ambitieuses, voire fausses" de la part de PwC Australia.

Collins et PwC Australia n'ont été sanctionnés qu'à la fin de l'année 2022 par un organisme distinct qui réglemente les agents fiscaux, le Tax Practitioners Board, après que la police a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations pour qu'ils puissent agir. L'ATO a depuis déclaré aux législateurs que les lois sur le secret fiscal rendaient difficile le partage des informations nécessaires à la poursuite d'une affaire.

Le nouveau train de réformes modifierait ces lois sur le secret, renforcerait la protection des dénonciateurs et donnerait aux régulateurs fiscaux plus de temps pour enquêter et porter les affaires devant les tribunaux.

Une étude qui émettra des recommandations au cours des deux prochaines années se penchera sur des questions plus générales soulevées par le scandale, notamment la manière dont les grandes sociétés de conseil et de comptabilité sont réglementées, l'utilisation des revendications de privilège professionnel légal et les nouvelles menaces qui pèsent sur le système fiscal. (1 $ = 1,5223 dollar australien) (Reportage de Lewis Jackson ; Rédaction de William Mallard et John Stonestreet)