L'Australie a annoncé jeudi qu'elle présenterait au parlement un projet de loi visant à annuler le bail de la Russie pour la construction d'une nouvelle ambassade dans la capitale nationale de Canberra, en invoquant la sécurité nationale.

Cette décision fait suite à la conclusion d'un litige de longue date concernant le site loué, la Cour fédérale ayant jugé le mois dernier qu'un ordre d'expulsion émis par la National Capital Authority - un organisme gouvernemental chargé de l'aménagement de la capitale nationale - n'était pas valable.

"Le gouvernement a reçu des conseils de sécurité très clairs quant au risque que représente une nouvelle présence russe si près du parlement", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese à la presse.

"Pour être clair, la décision prise aujourd'hui l'a été dans l'intérêt de la sécurité nationale de l'Australie".

M. Albanese a déclaré que son gouvernement avait agi rapidement pour s'assurer que le site loué ne deviendrait pas une présence diplomatique officielle.

La résiliation du bail n'aurait aucune incidence sur l'ambassade de Russie à Canberra.

La Russie a acheté le bail en 2008 et les plans ont été approuvés en 2011, mais l'Autorité de la capitale nationale a reproché à l'ambassade d'avoir laissé le site inutilisé, selon les médias australiens.

La ministre de l'intérieur, Clare O'Neil, a déclaré que le "principal problème" du projet de deuxième ambassade russe était son emplacement, le site étant directement adjacent à la maison du parlement.

Le projet de loi bénéficie du soutien de la coalition de l'opposition et devrait être adopté par les deux chambres.

M. Albanese a déclaré que son gouvernement s'attendait à une réponse de la Russie au sujet de cette décision et que "nous attendrons cette réponse".

"Nous ne nous attendons pas à ce que la Russie soit en mesure de parler de droit international, étant donné qu'elle l'a rejeté de manière si constante et si effrontée avec son invasion de l'Ukraine", a-t-il déclaré.

L'Australie est l'un des principaux contributeurs non membres de l'OTAN à l'aide apportée par l'Occident à l'Ukraine. Elle a fourni de l'aide, des munitions et du matériel de défense et a interdit les exportations d'alumine et de minerais d'aluminium, y compris la bauxite, vers la Russie.

Depuis le début du conflit, l'Australie a fourni des millions en soutien militaire à l'Ukraine et a sanctionné plus de 1 000 personnes et entités russes.