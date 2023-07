La plus grande entreprise de défense sud-coréenne, Hanwha Aerospace, a remporté jeudi, face à l'entreprise allemande Rheinmetall, un contrat australien d'une valeur de 7 milliards de dollars australiens (4,74 milliards de dollars) pour la construction de 129 véhicules de combat d'infanterie.

Le contrat, que le ministre de l'industrie de la défense Pat Conroy a décrit comme l'un des plus grands projets de l'histoire de l'armée australienne, aura une valeur de 5 à 7 milliards de dollars australiens.

"Ces véhicules ultramodernes seront équipés de blindages, de canons et de missiles de dernière génération, offrant la protection, la mobilité et la puissance de feu nécessaires aux soldats en combat rapproché", a déclaré M. Conroy à la presse.

Les nouveaux véhicules, qui seront construits en Australie dans les installations de Hanwha dans l'État de Victoria, remplaceront les véhicules blindés de transport de troupes M113 qui sont entrés en service pour la première fois en 1964.

L'Australie a modernisé ses capacités de défense en raison de l'évolution de l'environnement stratégique dans la région du Pacifique, où la Chine cherche à accroître son influence.

M. Conroy a déclaré que le gouvernement allait accélérer le processus afin que le premier véhicule puisse être livré au début de 2027, soit deux ans plus tôt que prévu, et le dernier véhicule en 2028.

Hanwha a déclaré que l'accord renforcerait les liens entre l'Australie et la Corée du Sud et aurait des "implications significatives" pour la défense et la coopération économique. Rheinmetall n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La décision de choisir le Redback de Hanwha comme nouveau véhicule de combat d'infanterie pour l'Australie intervient deux semaines après un voyage du Premier ministre Anthony Albanese en Allemagne, où il a signé un accord de principe pour exporter vers l'Allemagne 100 transporteurs armés Boxer fabriqués en Australie par l'entreprise de défense Rheinmetall.

(1 dollar = 1,4780 dollar australien)