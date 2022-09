L'Australie augmente le nombre de migrants permanents dans un contexte de pénurie de main-d'uvre

L'Australie a fermé ses frontières pendant environ deux ans au plus fort de la pandémie de COVID-19, mais ces règles strictes et l'exode des travailleurs en vacances et des étudiants étrangers ont laissé les entreprises en difficulté pour trouver du personnel et maintenir leurs activités à flot.

"Le COVID nous présente, sur un plateau, une chance de réformer notre système d'immigration que nous ne retrouverons jamais. Je veux que nous saisissions cette chance", a déclaré le ministre des Affaires intérieures, Clare O'Neil, lors d'un sommet gouvernemental sur l'emploi vendredi.

"Sur la base des projections, cela pourrait signifier que des milliers d'infirmières supplémentaires s'installent dans le pays cette année, des milliers d'ingénieurs supplémentaires."

Le taux de chômage en Australie est maintenant à son plus bas niveau en près de 50 ans, soit 3,4 %, mais l'inflation galopante signifie que les salaires réels sont en baisse.

Les entreprises ont exhorté le gouvernement à relever le plafond de l'immigration annuelle de 160 000, ce qui l'a incité à procéder à des changements temporaires pour combler le manque de main-d'œuvre.

Le gouvernement travailliste de centre-gauche récemment élu a convoqué le sommet de deux jours à Canberra, la capitale nationale, invitant les groupes d'entreprises et les syndicats à aider à trouver des solutions aux principaux défis économiques.

L'Australie est en concurrence avec d'autres économies développées pour attirer des employés plus qualifiés de l'étranger, de nombreux pays cherchant à assouplir les règles d'immigration.

Mais une explosion des délais de traitement des visas en Australie a laissé environ un million de travailleurs potentiels dans l'incertitude, aggravant la crise de la pénurie de personnel.

"Nous comprenons que lorsque les gens attendent et attendent, l'incertitude peut devenir ingérable", a déclaré le ministre de l'Immigration Andrew Giles lors du sommet. "Cela n'est pas suffisant et reflète un système de visa en crise".

Afin d'accélérer le traitement des visas, Giles a déclaré que le gouvernement dépenserait 36,1 millions de dollars australiens (25 millions de dollars) pour renforcer ses effectifs de 500 personnes au cours des neuf prochains mois.

(1 $ = 1,4725 dollars australiens)