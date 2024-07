Les producteurs d'électricité australiens ont augmenté leur production à partir de combustibles fossiles plus que celle à partir de sources d'énergie propres au cours du premier semestre 2024, sapant ainsi l'élan de la transition énergétique du pays vers l'abandon des combustibles polluants.

Les services publics ont produit 76,55 térawattheures (TWh) d'électricité à partir de combustibles fossiles au cours des six premiers mois de cette année, soit 4,2 % de plus qu'au cours du premier semestre 2023, selon les données du groupe de réflexion sur l'énergie Ember.

Cette augmentation de la production à partir de combustibles fossiles est la plus importante pour cette période depuis au moins neuf ans, et souligne le défi permanent auquel sont confrontés les producteurs d'électricité australiens qui tentent de sevrer les systèmes de production des combustibles fossiles.

En revanche, les services publics ont augmenté la production d'électricité à partir de sources d'énergie propres de seulement 1,3 % au cours du premier semestre 2024 par rapport à la même période l'année dernière, ce qui représente la plus faible augmentation de la production propre au cours du premier semestre de l'année depuis 2017.

Le rythme de croissance lent de la production d'énergie propre a vu la part de l'énergie propre dans le mix de production australien diminuer pour la première fois en sept ans, pour atteindre 35,6 % de la production totale d'électricité fournie par les services publics.

HYDRO HIT

La baisse de près de 14 % de la production d'énergie hydraulique entre janvier et juin par rapport à l'année précédente a été un frein important à la production d'énergie propre.

Les faibles précipitations dans les régions clés du sud pendant l'été de l'hémisphère sud ont réduit la production d'énergie hydraulique à 6,45 TWh, en baisse par rapport à 7,5 TWh pendant la même période il y a un an et la plus faible pour cette période depuis 2017.

La production des parcs éoliens a également diminué au cours du premier semestre de l'année, de 5,3 % par rapport au premier semestre de 2023, ce qui a laissé les parcs solaires comme principal contributeur à l'expansion de la production d'énergie propre de l'Australie jusqu'à présent cette année.

L'ÉNERGIE SOLAIRE BRILLE

La production d'électricité solaire fournie par les services publics au cours du premier semestre de cette année a atteint un niveau record de 21,5 TWh, en hausse de 12 % par rapport au premier semestre 2023.

Cette forte croissance a dépassé toutes les autres formes de production du système électrique australien depuis le début de l'année et a contribué à faire de l'énergie solaire la principale source de production d'électricité propre de l'Australie.

Malgré cela, la nature intermittente de la production solaire - qui s'arrête complètement la nuit et peut chuter fortement pendant les périodes nuageuses - a obligé les services publics australiens à augmenter la production à partir de combustibles fossiles cette année pour s'assurer que l'approvisionnement global en électricité s'accroît pour répondre à la demande.

CHARBON ROI

Le charbon reste le principal combustible de production d'électricité en Australie, représentant 67 TWh d'électricité au cours du premier semestre de l'année.

Ce total est en hausse de 4,4 % par rapport à la même période en 2023, et le plus élevé depuis 2021.

La part du charbon dans la production totale était de 56,3 %, contre 55,7 % au cours du premier semestre de l'année dernière.

La production à partir de gaz naturel a été de 9,6 TWh, en hausse de 3 % par rapport au premier semestre 2023.

Les émissions dues à l'utilisation de combustibles fossiles pour la production d'électricité se sont élevées à 70,22 millions de tonnes métriques entre janvier et juin, soit une augmentation de 2,85 millions de tonnes par rapport au premier semestre de l'année dernière et le niveau le plus élevé depuis deux ans.

Ce chiffre est susceptible de dépasser le total de l'année dernière à mesure que l'hiver de l'hémisphère sud s'installe et que la production des centrales solaires diminue au moment même où la demande de chauffage augmente.

Une forte reprise de la production éolienne et hydroélectrique au cours des prochains mois, pendant les périodes de pointe traditionnelles de ces deux sources d'énergie, pourrait contribuer à augmenter la production totale d'électricité propre et éventuellement limiter le volume global d'utilisation des combustibles fossiles dans la production d'électricité en Australie.

Mais avec une production de combustibles fossiles déjà supérieure de 4 % à celle de l'année dernière au cours des six premiers mois, 2024 s'annonce comme une nouvelle année de croissance de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles en Australie, malgré les efforts continus pour décarboniser la production d'électricité.

< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.