L'Australie s'apprête à légiférer pour donner aux travailleurs le droit d'ignorer les appels et les messages déraisonnables de leurs patrons en dehors des heures de travail, sans pénalité, avec des amendes potentielles pour les employeurs qui enfreignent la règle.

Le "droit à la déconnexion" fait partie d'une série de modifications des lois sur les relations industrielles proposées par le gouvernement fédéral dans le cadre d'un projet de loi parlementaire, qui, selon lui, protégerait les droits des travailleurs et contribuerait à rétablir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Des lois similaires accordant aux employés le droit d'éteindre leurs appareils sont déjà en vigueur en France, en Espagne et dans d'autres pays de l'Union européenne.

Une majorité de sénateurs s'est prononcée en faveur de la législation, a déclaré mercredi le ministre de l'emploi, Tony Burke, du parti travailliste de centre-gauche au pouvoir, dans un communiqué.

La disposition empêche les employés de faire des heures supplémentaires non rémunérées grâce à un droit à la déconnexion en cas de contact déraisonnable en dehors des heures de travail, a déclaré M. Burke.

"Ce que nous disons simplement, c'est que quelqu'un qui n'est pas payé 24 heures sur 24 ne devrait pas être pénalisé s'il n'est pas en ligne et disponible 24 heures sur 24", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese aux journalistes plus tôt dans la journée de mercredi.

Le projet de loi devrait être présenté au parlement dans le courant de la semaine.

Le projet de loi comprend également d'autres dispositions telles qu'un passage plus clair du travail temporaire au travail permanent et des normes minimales pour les travailleurs temporaires et les chauffeurs routiers.

Certains hommes politiques, groupes d'employeurs et dirigeants d'entreprises ont mis en garde contre le droit à la déconnexion, qui serait excessif et saperait la tendance à la flexibilité du travail et aurait un impact sur la compétitivité.

Le parti de gauche des Verts, qui soutient la règle et a été le premier à la proposer l'année dernière, a déclaré qu'il s'agissait d'une grande victoire pour lui. Un accord a été conclu entre le parti travailliste, les petits partis et les indépendants pour soutenir ce projet de loi, a déclaré le chef de file des Verts, Adam Bandt, sur Twitter.

"Les Australiens font en moyenne six semaines d'heures supplémentaires non rémunérées chaque année", a déclaré M. Bandt.

Cela équivaut à plus de 92 milliards de dollars australiens (60,13 milliards de dollars) de salaires non payés dans l'ensemble de l'économie, a-t-il ajouté.

"Ce temps vous appartient. Pas celui de votre patron.

(1 $ = 1,5300 dollar australien)