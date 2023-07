L'Australie a interdit le rachat de la mine de lithium Alita Resources Ltd par une société liée à la Chine après avis du Conseil australien d'examen des investissements étrangers, a déclaré vendredi un porte-parole du trésorier Jim Chalmers.

M. Chalmers a émis un ordre d'interdiction empêchant Austroid Corporation d'acquérir 90,10 % supplémentaires de la société d'extraction de lithium Alita Resources, ce qui porterait sa participation à 100 %. Austroid Australia, la filiale locale de la société américaine Austroid, ne peut pas non plus proposer d'acquérir la totalité d'Alita, selon l'avis d'interdiction.

Le directeur d'Austroid Australia est un ressortissant chinois ayant de l'expérience dans l'industrie minière chinoise, selon les documents déposés par la société.

Alita est sous administration depuis 2019. Austroid a déclaré dans un communiqué qu'elle était "choquée et déçue" par la décision de bloquer l'opération de rachat qui convertirait la dette en capital, et a déclaré qu'elle devait encore comprendre pleinement les implications pour l'exploitation de la mine de lithium de Bald Hill, qui exporte vers la Chine.

Le porte-parole de Chalmers a déclaré à Reuters : "Le trésorier a émis un ordre d'interdiction conforme à l'avis du Conseil d'examen des investissements étrangers.

Le bureau de M. Chalmer a refusé de dire si l'acquisition avait été bloquée pour des raisons d'intérêt national.

Le directeur d'Austroid Corporation est Mike Que, selon les documents déposés. Il est le fils de Que Wenbin, qui détient une participation importante dans le fabricant chinois de batteries au lithium Sichuan Western Resource.

Mike Que est également directeur de la filiale d'Alita qui exploite la mine de lithium de Bald Hill. Il était également directeur unique de China Hydrogen Energy Limited (CHEL), une société des îles Caïmans, qui n'a pas réussi à obtenir l'approbation du FIRB pour une tentative de rachat d'Alita en 2019, comme le montrent les documents déposés par la société.

Dans un discours prononcé l'année dernière, M. Chalmers a déclaré que l'Australie, premier fournisseur mondial de lithium, deviendrait plus sélective quant aux investisseurs qu'elle autoriserait à investir dans son industrie minérale essentielle.

La Chine a reproché à l'Australie de bloquer les investissements chinois pour des raisons de sécurité nationale, et le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a déclaré la semaine dernière, après avoir rencontré la ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, que l'Australie devrait fournir un "environnement commercial non discriminatoire aux entreprises chinoises pour qu'elles investissent" en Australie.

"Le gouvernement ne commente pas l'application des dispositions relatives à l'examen des investissements étrangers", a déclaré le porte-parole de Chalmers.

La Chine domine le traitement des minéraux critiques, représentant plus de 80 % de la production mondiale de terres rares et détenant d'importants investissements dans le lithium et d'autres opérations d'extraction et de traitement en Australie, en Afrique et en Amérique du Sud.

Les administrateurs d'Alita, McGrath Nicol, ont indiqué dans un avis aux actionnaires mercredi qu'Austroid avait déclaré qu'elle avait retiré une demande auprès du Conseil d'examen des investissements étrangers et qu'elle avait l'intention de présenter une nouvelle demande.

"Austroid est choquée et déçue par cette décision", a déclaré Austroid dans un communiqué.

"Nous ne comprenons pas du tout les raisons de cette décision, étant donné que nous avons coopéré pleinement et répondu de manière détaillée à toutes les questions posées par le FIRB au cours de ce processus", a ajouté la société.

Austroid a déclaré avoir investi des fonds importants dans Bald Hill pour lui permettre de redémarrer ses activités en 2022 après la nomination d'administrateurs en 2019. (Reportage de Kirsty Needham et Lewis Jackson à Sydney ; Rédaction de Stephen Coates)