L'Australie bloque l'investissement chinois dans une entreprise de terres rares en invoquant l'intérêt national -exécutif

Le fonds Yuxiao a demandé l'approbation du Foreign Investment Review Board en août pour porter sa participation de 9,92 % à 19,9 %. Un registre du gouvernement a montré que le trésorier Jim Chalmers a signé un ordre d'empêchement le 15 février.

Le fonds est un véhicule d'investissement de Yuxiao Wu qui possède également des mineurs au Mozambique fournissant des terres rares de moindre qualité à la Chine, a déclaré à Reuters Nick Curtis, président exécutif de Northern Minerals.

"Il existe une catégorie spéciale d'actifs pour tout gouvernement afin de protéger son intérêt national", a déclaré M. Curtis.

Wu a investi dans Northern Minerals pour des raisons financières, et non pour approvisionner la Chine, et a voté en faveur d'un accord d'approvisionnement exclusif avec la société australienne Iluka Resources Ltd l'année dernière, a déclaré Curtis.

Northern Minerals a déclaré qu'elle envisageait de devenir le premier producteur mondial important de dysprosium en dehors de la Chine. Le dysprosium est un composant clé utilisé dans les aimants pour les véhicules électriques.

Le fonds Yuxiao et le bureau du trésorier australien n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.