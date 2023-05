L'Australie a déclaré jeudi qu'elle ne pouvait pas annuler les contrats existants avec l'auditeur PricewaterhouseCoopers (PwC), qui est impliqué dans un scandale de fuites de plans fiscaux confidentiels du gouvernement à des entreprises clientes, en raison de contraintes juridiques.

Cette décision intervient alors que les parlementaires ont demandé l'annulation des contrats gouvernementaux existants de PwC Australia et l'interdiction d'obtenir de nouveaux contrats gouvernementaux à la suite de ce scandale.

Le gouvernement, client de PwC Australia, a demandé à la police de se pencher sur la fuite de documents fiscaux et d'envisager l'ouverture d'une enquête criminelle.

"Nous sommes confrontés à des contraintes juridiques concernant les contrats existants, mais je peux vous dire qu'un travail acharné est en cours au sein du gouvernement pour comprendre quelles sont les contraintes juridiques qui pèsent sur nous", a déclaré Clare O'Neil, ministre de l'intérieur, à la radio ABC, lorsqu'on lui a demandé si tout nouveau contrat du gouvernement avec PwC serait interrompu.

Un porte-parole de PwC a refusé de commenter les remarques du ministre et a renvoyé à une déclaration antérieure dans laquelle l'auditeur se disait "déterminé à tirer les leçons de ses erreurs". Le directeur général de PwC pour l'Australie a démissionné ce mois-ci à la suite du scandale.

Le gouvernement a déclaré qu'un ancien associé fiscal du cabinet avait utilisé de manière inappropriée des informations confidentielles du Commonwealth. Des courriels déposés au Parlement au début du mois ont révélé que de nombreuses personnes au sein du cabinet étaient au courant de ces informations.

Les agissements de PwC constituent une "trahison grotesque de la confiance" du gouvernement et des citoyens, a déclaré M. O'Neil à la radio ABC.

"Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas fait toute la lumière sur ce qui s'est passé. Il s'agit d'un incident honteux, qui doit faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme et dont les responsables devront rendre compte", a déclaré le ministre.

PwC a déclaré ce mois-ci que l'ancien PDG de Telstra et d'Optus, Ziggy Switkowski, mènerait une enquête indépendante sur la fuite et présenterait ses conclusions et recommandations en septembre.