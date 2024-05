Le gouvernement australien, qui s'apprête à annoncer le budget fédéral, a déclaré dimanche que l'inflation pourrait être ramenée à la fourchette cible de 2 % à 3 % de la banque centrale d'ici la fin de l'année, soit une baisse plus rapide que celle prévue en décembre.

Le gouvernement travailliste a également revu à la baisse ses prévisions de croissance économique.

Dans les perspectives économiques et fiscales de décembre, le gouvernement prévoyait que l'inflation des prix à la consommation ralentirait à 3,75 % d'ici la mi-2024 et à 2,75 % d'ici la mi-2025, ce qui la ramènerait dans la fourchette cible de la Reserve Bank of Australia (RBA).

Dimanche, le gouvernement a déclaré que, selon les prévisions officielles, l'inflation globale pourrait atteindre la fourchette cible d'ici la fin de l'année 2024.

Les économistes de la RBA, en revanche, prévoient que l'inflation, qui s'élevait à 3,6 % au premier trimestre, augmentera pour atteindre 3,8 % en juin et se maintiendra à ce niveau jusqu'à la fin de l'année.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré dimanche que le budget qu'il présentera mardi donnera la priorité aux efforts visant à lutter contre une inflation obstinément élevée, qui a soumis de nombreux Australiens à une pression soutenue sur le coût de la vie.

"L'inflation se modère de manière bienvenue, mais ce n'est pas une mission accomplie car les gens sont toujours sous pression", a déclaré M. Chalmers dans son communiqué. "Le budget exercera une pression à la baisse sur l'inflation, et non une pression à la hausse sur l'inflation.

En ce qui concerne la croissance économique, le gouvernement a déclaré qu'il prévoyait une croissance du produit intérieur brut réel de 2,0 % pour l'exercice 2024/25, en dessous des 2,25 % prévus dans les perspectives de décembre, et de 2,25 % en 2025/26, en dessous de la prévision précédente de 2,5 %.

L'économie a ralenti en raison de l'impact de l'incertitude économique mondiale, d'une inflation modérée mais élevée et de taux d'intérêt plus élevés, a déclaré le gouvernement.

La RBA a combattu l'inflation élevée persistante en augmentant les taux d'intérêt de 425 points de base depuis mai 2022, pour atteindre 4,35 %, son niveau le plus élevé en 12 ans. (Reportage de Sam McKeith à Sydney ; Rédaction de William Mallard)