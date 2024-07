L'Australie donne six mois à l'industrie de l'internet pour présenter un code applicable détaillant comment elle empêchera les enfants de voir de la pornographie et d'autres contenus inappropriés en ligne, sous peine de se voir imposer un code, a déclaré un régulateur mardi.

Le commissaire à l'e-sécurité a indiqué qu'il avait écrit aux membres de l'industrie en ligne pour leur demander de présenter, avant le 3 octobre, un plan décrivant la manière dont ils comptent protéger les mineurs contre la visualisation de contenus à fort impact avant qu'ils ne soient prêts, y compris les thèmes du suicide et des troubles de l'alimentation.

Le code devrait fixer des normes sur la manière dont les magasins d'applications, les sites web, y compris les sites pornographiques et de rencontres, les moteurs de recherche, les plateformes de médias sociaux, les services de chat et même les plateformes de jeux multijoueurs vérifient que le contenu est adapté aux utilisateurs, a déclaré le commissaire.

Cette demande marque le début d'une deuxième phase de codes sectoriels supervisés par l'autorité de régulation, qui a déjà approuvé des codes portant sur la manière dont les entreprises du secteur de l'internet empêchent la diffusion de contenus à caractère terroriste ou liés à l'exploitation sexuelle des enfants.

Les mesures couvertes par le code protégeant les enfants de la pornographie pourraient inclure la vérification de l'âge, les contrôles parentaux par défaut et les logiciels qui brouillent ou filtrent les contenus sexuels indésirables, a déclaré l'autorité de régulation.

"L'exposition des enfants à la pornographie violente et extrême est une préoccupation majeure pour de nombreux parents et tuteurs, et ils ont un rôle clé à jouer", a déclaré Julie Inman Grant, membre de la Commission, dans un communiqué.

"Mais ils ne peuvent pas tout assumer. Nous avons également besoin que l'industrie joue son rôle en mettant en place des barrières efficaces", a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de Google, une unité d'Alphabet, a déclaré que l'entreprise travaillerait en étroite collaboration avec l'industrie sur le nouveau code et un porte-parole de Meta, propriétaire de Facebook et d'Instagram, a déclaré que l'entreprise continuait à s'engager de manière constructive avec la commissaire à l'eSécurité.

Les représentants de X, anciennement Twitter, et du fournisseur de boutiques en ligne Apple n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.