L'Australie des entreprises accablée par la flambée d'Omicron

L'Australie a connu une hausse record des infections à COVID-19 dues à la variante Omicron, qui a mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, submergé les hôpitaux et assombri les perspectives des entreprises qui se remettaient à peine de l'impact de l'épidémie Delta.

Le pays a signalé près de 1,3 million de cas au cours des deux dernières semaines, les États les plus peuplés, la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria, étant les plus touchés.

Les entreprises ont dû mettre en veilleuse leurs projets d'intensification de l'activité, signaler une baisse de leurs bénéfices ou prévoir des coûts supplémentaires, car Omicron a mis des bâtons dans les roues des entreprises qui espéraient des perspectives plus favorables pour 2022.

Voici une liste d'entreprises qui ont été prévenues d'un coup dur dû à l'épidémie :

Wesfarmers

Le conglomérat du commerce de détail a déclaré que l'augmentation des cas d'Omicron avait entraîné un affaiblissement des conditions commerciales à Noël et une baisse de la fréquentation de ses magasins au cours de la première moitié de janvier, tout en perturbant sa chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des stocks, les employés de ses centres de distribution s'étant absentés pour cause de COVID-19.

Qantas Airways

La compagnie aérienne a réduit environ un tiers de sa capacité domestique et internationale prévue pour le trimestre de mars afin de mieux répondre à la demande de voyage après une augmentation des infections COVID-19.

Virgin Australia

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle réduirait sa capacité sur l'ensemble de son réseau d'environ 25 % pour une partie du mois de janvier et pour le mois de février, en raison de la baisse de la demande de voyages et de l'obligation d'isoler le personnel.

Fromage Bega

Le fabricant de fromage a émis un avertissement sur les bénéfices qui a fait chuter ses actions, car il a déclaré que l'impact du COVID-19 avait été "étendu et significatif".

Inghams Group Le producteur de volailles a déclaré que la propagation rapide d'Omicron était en partie responsable de l'impact sur la chaîne d'approvisionnement, les opérations et les ventes. Il a déclaré que les pénuries de personnel dues au COVID-19 nuisaient à son volume de production et à son efficacité opérationnelle. (Compilé par Indranil Sarkar et Shashwat Awasthi ; édité par Shounak Dasgupta)