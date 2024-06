Le gouvernement australien devrait être tenu de divulguer tous les contrats de conseil d'une valeur supérieure à 2 millions de dollars australiens (1,33 million de dollars) et les contrats devraient inclure l'obligation pour les fournisseurs d'agir dans l'intérêt public, a déclaré une enquête sénatoriale déclenchée par la fuite de plans fiscaux secrets de PwC.

Le pays devrait également mettre en place un registre public des conflits d'intérêts pour les sociétés de conseil et réviser les règles pour les grandes organisations basées sur des partenariats qui ne sont pas couvertes par les lois sur les sociétés et les régulateurs, a ajouté l'enquête dans un rapport publié mercredi en fin de journée.

Ces recommandations constituent une première étape dans le renforcement des règles régissant la manière dont les ministères australiens engagent des sociétés de conseil, après que les médias ont rapporté en 2023 qu'un ancien associé de PwC avait partagé des propositions fiscales confidentielles et non publiées afin de gagner des contrats avec des entreprises internationales cherchant à restructurer leurs affaires fiscales nationales.

"Le scandale des fuites fiscales de PwC et la vague de manquements à l'éthique révélés par la suite dans d'autres grands cabinets de conseil et d'audit ont ébranlé la confiance des Australiens dans l'intégrité des entreprises australiennes", ont déclaré les sénatrices Deborah O'Neill et Louise Pratt, du parti travailliste de centre-gauche au pouvoir, dans le rapport.

L'enquête s'est limitée à la passation des marchés et les enquêtes ultérieures porteront sur "le malaise éthique fondamental des quatre grandes entreprises et l'importance de relever les défis structurels dans le secteur", ont ajouté les sénateurs.

Un porte-parole de PwC a déclaré que l'organisation examinerait le rapport, sans faire d'autres commentaires.

Le rapport indique que le gouvernement australien est celui qui dépense le plus au monde par rapport à la taille de l'économie, soit plus d'un milliard de dollars australiens par an, pour des services de conseil, principalement des contrats avec PwC, EY, KPMG et Deloitte.

Mais ces dépenses n'ont pas permis d'améliorer l'efficacité des services publics selon certains critères et ont suscité des inquiétudes quant à la transparence et à l'optimisation des ressources, ajoute le rapport.

Le rapport recommande que le ministre des finances soit tenu de présenter deux fois par an des déclarations détaillant chaque contrat de conseil d'une valeur supérieure à 2 millions de dollars australiens, y compris la valeur en dollars, l'objet du contrat et les conflits d'intérêts apparus au cours du contrat

Le rapport indique que les organisations dotées d'une structure de partenariat ne sont pas soumises au droit des sociétés australien ou à la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (Australian Securities and Investments Commission), mais qu'elles sont parfois confrontées à des problèmes de gouvernance. Il recommande une révision des cadres juridiques pour les organisations partenaires comptant plus de 100 partenaires. (1 $ = 1,5040 dollar australien) (Reportage de Byron Kaye ; Rédaction de Lincoln Feast.)