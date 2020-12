L'Australie dit s'associer aux USA pour développer des missiles hypersoniques

SYDNEY, 1er décembre (Reuters) - L'Australie va développer conjointement avec les Etats-Unis des missiles de croisière hypersoniques dans une volonté de contrer la Chine et la Russie qui développent des armes similaires, a déclaré mardi la ministre australienne de la Défense.

"Nous allons continuer d'investir dans des capacités avancées afin de donner aux forces de défense australiennes plus d'options pour dissuader de toute agression contre les intérêts australiens", a dit Linda Reynolds dans un communiqué.

Elle n'a pas révélé le coût ni le calendrier du développement des missiles.

L'Australie a prévu cette année jusqu'à 6,8 milliards de dollars pour des systèmes de défense anti-missiles de longue portée.

La Russie a développé l'an dernier ses premiers missiles hypersoniques à capacité nucléaire tandis que, selon des analystes, la Chine a déployé ou est proche de déployer des systèmes hypersoniques équipés d'ogives conventionnelles.

Les Etats-Unis, qui ont testé en 2017 un missile hypersonique similaire à celui de la Russie, ont pour objectif de déployer des capacités de combat hypersoniques d'ici à 2025.

Cette collaboration entre Washington et Canberra, qui se préoccupe de plus en plus de la situation militaire dans le Pacifique, est de nature à alimenter les tensions avec la Chine.

L'Australie a réclamé lundi des excuses de Pékin après la publication d'une mise en scène montrant un soldat australien tenant un couteau couvert de sang sur la gorge d'un enfant afghan. (Renju Jose; version française Jean Terzian)