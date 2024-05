Le gouvernement australien se targuera mardi d'un deuxième excédent budgétaire consécutif, grâce à la vigueur de l'emploi et aux prix élevés des matières premières, ce qui lui permettra d'accorder davantage d'allègements au titre du coût de la vie et d'incitations à l'industrie.

Les chiffres du Trésor montrent que le gouvernement devrait afficher un excédent de 9,3 milliards de dollars australiens (6,14 milliards de dollars) pour l'année fiscale allant jusqu'à juin 2024, après un excédent de 22,1 milliards de dollars australiens l'année dernière, marquant ainsi le premier budget positif consécutif depuis près de deux décennies.

Cette situation budgétaire solide permettra au gouvernement travailliste de centre-gauche de réduire les impôts et d'accorder davantage d'allègements au titre du coût de la vie, ce qui, selon le trésorier Jim Chalmers, devrait contribuer à juguler l'inflation.

Les détails de l'allègement du coût de la vie ne sont pas encore clairs, mais le gouvernement prévoit que l'inflation pourrait retomber dans la fourchette de 2 à 3 % fixée par la banque centrale d'ici à la fin de l'année, grâce aux mesures que Canberra prévoit de mettre en place pour ralentir les prix.

Ce serait une bonne surprise pour la Reserve Bank of Australia (RBA), qui ne s'attend pas à ce que l'inflation revienne à son niveau cible avant la fin de l'année 2025.

"Un nouvel excédent est une preuve éclatante de la gestion économique responsable du parti travailliste, qui permet d'alléger le coût de la vie et d'investir dans l'avenir", a déclaré M. Chalmers.

"Malgré les progrès substantiels que nous avons réalisés, les pressions sur les dépenses continuent de s'intensifier et il y a encore du travail à faire.

Les détails du budget seront annoncés par M. Chalmers au Parlement à 9h30 GMT.

En effet, le gouvernement s'attend à ce que les résultats budgétaires se détériorent dans les années à venir, avec davantage d'investissements pour financer le programme de subventions "Future Made in Australia" du parti travailliste afin d'aider les industries nationales, ainsi qu'un financement accru de la défense et des mesures visant à réduire les coûts de l'enseignement supérieur.

Ces projections ambitieuses en matière d'inflation interviennent alors que le gouvernement du Premier ministre Anthony Albanese est de plus en plus critiqué pour la flambée des prix des biens et services ménagers. Le rapport sur l'inflation du premier trimestre, étonnamment fort, a également augmenté le risque d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

M. Chalmers subit des pressions pour réduire les dépenses afin d'éviter d'attiser l'inflation, mais il a défendu les mesures comme étant "inévitables" et "justifiées". Les Australiens devraient à nouveau se rendre aux urnes au début de l'année prochaine.

Les dépenses de défense de l'Australie devraient également augmenter de manière significative au cours de la prochaine décennie, à mesure que le pays modernisera ses missiles, ses drones et ses navires de guerre.

