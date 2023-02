L'Australie envoie des drones en Ukraine, impose de nouvelles sanctions à la Russie

Parmi les dernières cibles figurent les ministres russes supervisant les secteurs de l'énergie, des ressources et de l'industrie, ainsi que des acteurs clés de la défense, notamment le fabricant d'armes Kalashnikov Concern, la société d'aviation Tupolev et le concepteur de sous-marins Admiralty Shipyards.

"Nous restons aux côtés de l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese dans un communiqué. "(Les systèmes aériens sans équipage) fournissent une capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance du champ de bataille pour les forces armées ukrainiennes."

Il n'a pas précisé combien de drones seraient expédiés, les modèles concernés et s'ils seraient armés.

Des dizaines de milliers de civils et de soldats ukrainiens des deux côtés seraient morts et des millions auraient été forcés de fuir depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine, qu'il appelle une "opération militaire spéciale" pour débarrasser son voisin des extrémistes, il y a un an.

Poutine a vanté l'arsenal nucléaire russe à la veille de l'anniversaire de la guerre, tandis que les États-Unis et l'OTAN ont accusé la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie, partenaire stratégique de Pékin. La Chine a rejeté cette accusation.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré à la télévision ABC qu'elle demanderait instamment à la Chine de prendre des mesures pour désamorcer le conflit.

L'Australie, l'un des plus importants contributeurs non-membres de l'OTAN au soutien de l'Ukraine par l'Occident, a fourni de l'aide, des munitions et du matériel de défense et a interdit les exportations d'alumine et de minerais d'aluminium, y compris la bauxite, vers la Russie.

Depuis le début du conflit, l'Australie a fourni environ 500 millions de dollars australiens (340 millions de dollars) en soutien militaire à l'Ukraine. Elle a également déployé des soldats en Grande-Bretagne pour aider à former les troupes ukrainiennes sur place et a sanctionné plus de 1 000 personnes et entités russes.

Les États-Unis annonceront de nouvelles sanctions contre la Russie vendredi, a déclaré la Maison Blanche, lorsque le président Joe Biden rencontrera virtuellement les dirigeants du G7 et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

(1 $ = 1,4680 dollars australiens)