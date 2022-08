L'Australie et la Chine ne sont pas encore prêtes à aborder les différends commerciaux - un envoyé chinois

"Actuellement, il y a eu des communications de haut niveau ... et même des contacts en face à face, mais nous ne sommes pas encore arrivés au stade de discuter de la manière de résoudre ces questions spécifiques", a-t-il déclaré aux journalistes à Canberra, la capitale.

Les liens diplomatiques de l'Australie avec son plus grand partenaire commercial sont au plus bas après que les deux pays se soient affrontés sur des questions telles que le commerce, les origines de la pandémie COVID-19 et les accusations de l'Australie d'ingérence politique chinoise.