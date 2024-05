L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont annoncé qu'elles enverraient des avions gouvernementaux en Nouvelle-Calédonie mardi pour évacuer les ressortissants de ce territoire français qui a connu une semaine d'émeutes meurtrières, déclenchées par les changements électoraux du gouvernement français à Paris.

Le Haut-commissariat de la France en Nouvelle-Calédonie a déclaré mardi que l'aéroport restait fermé aux vols commerciaux et qu'il allait déployer l'armée pour protéger les bâtiments publics.

Le gouvernement local a déclaré qu'environ 3 200 personnes attendaient de pouvoir quitter ou entrer en Nouvelle-Calédonie, les vols commerciaux ayant été annulés en raison des troubles qui ont éclaté la semaine dernière.

Plus de 1 000 gendarmes et policiers français étaient à pied d'œuvre, et 600 autres personnes allaient être ajoutées dans les heures à venir, a déclaré le haut-commissariat de la France.

Six personnes ont été tuées et les troubles ont laissé une trace d'entreprises et de voitures brûlées, de magasins pillés et de barrages routiers limitant l'accès aux médicaments et à la nourriture. La chambre de commerce a déclaré que 150 entreprises avaient été pillées et incendiées.

Les ministres des affaires étrangères néo-zélandais, français et australien se sont entretenus lundi soir, après que la Nouvelle-Zélande et l'Australie eurent déclaré attendre l'autorisation des autorités françaises pour envoyer des avions de défense afin d'évacuer les touristes.

Une réunion du conseil de défense de la France a ensuite décidé de prendre des dispositions pour permettre aux touristes de rentrer chez eux.

"Les Néo-Zélandais présents en Nouvelle-Calédonie ont vécu quelques jours difficiles et les ramener chez eux est une priorité urgente pour le gouvernement", a déclaré le ministre néo-zélandais des affaires étrangères, Winston Peters.

"Nous tenons à remercier les autorités compétentes, tant à Paris qu'à Nouméa, pour le soutien qu'elles nous ont apporté en facilitant l'acheminement de ce vol", a-t-il ajouté. D'autres vols seront envoyés dans les prochains jours, a-t-il ajouté.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux mardi que deux "vols de départ assisté du gouvernement australien avaient été autorisés aujourd'hui pour permettre aux touristes australiens et autres de quitter la Nouvelle-Calédonie".

Des manifestations ont éclaté la semaine dernière, provoquées par la colère du peuple autochtone kanak à propos d'un amendement constitutionnel approuvé en France qui modifierait les personnes autorisées à participer aux élections, ce qui, selon les dirigeants locaux, diluerait le vote kanak.