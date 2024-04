Les grandes entreprises qui envisagent un rachat en Australie devront d'abord demander l'autorisation de l'autorité de régulation antitrust, qui pourra bloquer les petites transactions qui "renforcent" le pouvoir de marché d'une grande entreprise, en vertu des changements radicaux apportés aux règles de rachat du pays, qui seront dévoilés mercredi.

Au lieu de laisser la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) enquêter sur les transactions après qu'elles ont été rendues publiques, les acquéreurs potentiels devront d'abord obtenir le feu vert, faute de quoi la transaction sera annulée, a déclaré le gouvernement fédéral.

Au lieu de ne pouvoir bloquer qu'une opération qui, à elle seule, nuirait à la concurrence, l'ACCC pourra prendre en considération les achats effectués par une entreprise au cours des trois dernières années et mettre un terme aux rachats de moindre importance qui contribuent à l'accumulation d'un pouvoir de marché.

Gina Cass-Gottlieb, présidente de l'ACCC, a déclaré que ces changements "renforceraient la législation australienne sur les fusions, ce qui profiterait aux consommateurs et aux entreprises australiens de toutes tailles, ainsi qu'à l'ensemble de l'économie".

Ces modifications alignent la législation australienne en matière de fusions et d'acquisitions sur celle de la plupart des autres pays développés, qui exigent une notification préalable à l'autorité de régulation, et accéléreront la plupart des décisions de l'ACCC, a déclaré le trésorier Jim Chalmers, qui a qualifié ces modifications de plus importantes depuis 50 ans.

"L'approche australienne des fusions n'est plus adaptée", a déclaré M. Chalmers lors d'un discours prévu à Sydney mercredi, selon une copie envoyée à l'avance aux médias.

"Notre système volontaire signifie que l'ACCC n'est pas correctement équipée pour détecter les fusions anticoncurrentielles et agir contre elles", ajoute le discours.

"Les changements apportés (...) permettront d'adapter nos règles en matière de fusions au XXIe siècle.

Le seuil de notification obligatoire des fusions et acquisitions serait basé sur la part de marché, le chiffre d'affaires ou la valeur de la transaction, selon un document du Trésor joint aux notes du discours de M. Chalmers.

L'activité de fusion et d'acquisition en Australie a représenté 22,9 milliards de dollars au premier trimestre 2024, soit une baisse de 36,5 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon les données du LSEG.

Cette baisse est due à une chute de 49 % de l'activité de rachat d'entreprises par des investisseurs étrangers en Australie, selon les données.

L'ACCC affirme depuis longtemps qu'elle est souvent informée des transactions lorsqu'elles sont en cours, ce qui rend plus difficile son intervention si elle considère qu'une transaction est anticoncurrentielle.

Les changements proposés sont importants et renforceront la confiance du public dans les lois australiennes sur la concurrence, a déclaré Mme Cass-Gottlieb dans un communiqué.

L'autorité de régulation a également déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'empêcher les petites opérations qui, en elles-mêmes, ne nuisent pas sensiblement à la concurrence mais contribuent à un déséquilibre général du marché, ce qu'elle appelle des "acquisitions rampantes".

En vertu des nouvelles règles, qui entreraient en vigueur le 1er janvier 2026 si elles sont approuvées par le Parlement, l'ACCC pourra bloquer une opération qui "crée, renforce ou consolide une position de pouvoir substantiel sur le marché", selon le document du Trésor joint au discours de M. Chalmers.