L'Australie a imposé mardi des sanctions cybernétiques à un Russe pour son rôle dans la violation de l'assureur Medibank, l'un des plus grands vols de données du pays, qui a touché environ 10 millions de clients.

Les rapports sur la cybercriminalité en Australie se sont multipliés ces dernières années, plusieurs entreprises ayant révélé des piratages, ce qui a incité le gouvernement, l'année dernière, à réviser ses règles en matière de cybersécurité et à mettre en place une agence pour aider à coordonner les réponses.

Des sanctions financières ciblées et une interdiction de voyager ont été imposées au citoyen russe Aleksandr Ermakov après que les autorités australiennes l'ont associé à la faille de Medibank, a déclaré la ministre de l'intérieur, Clare O'Neil, lors d'une conférence de presse.

"Ces gens sont des lâches et des salauds. Ils se cachent derrière la technologie et aujourd'hui, le gouvernement australien dit que lorsque nous nous y mettrons, nous dévoilerons qui vous êtes et nous ferons en sorte que vous rendiez des comptes", a déclaré Mme O'Neil.

C'est la première fois que l'Australie utilise son cadre de sanctions cybernétiques depuis son adoption en 2021. La sanction fait de la fourniture à Ermakov de tout actif, y compris des portefeuilles de crypto-monnaie ou des paiements de ransomware, une infraction pénale, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et d'amendes.

En 2022, Medibank a révélé qu'un pirate informatique avait volé les informations personnelles de 9,7 millions de clients actuels et anciens, et publié ces données sur le dark web.

En novembre, un rapport gouvernemental a indiqué que les cyber-groupes et les pirates informatiques parrainés par l'État avaient intensifié leurs attaques contre les infrastructures critiques, les entreprises et les foyers australiens, une attaque ayant probablement lieu toutes les six minutes contre des actifs australiens.

En novembre, des pirates informatiques ont frappé DP World Australia, l'un des plus grands opérateurs portuaires du pays, l'obligeant à suspendre ses activités pendant trois jours. Au début du mois, les autorités de l'État de Victoria ont révélé que la base de données des enregistrements judiciaires avait été violée, ce qui a eu un impact sur les enregistrements et les services de transcription.