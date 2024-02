L'Australie a invité le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à se rendre dans le pays à la fin du mois de mars pour des discussions portant sur le commerce, la sécurité et d'autres sujets, a rapporté jeudi le South China Morning Post en citant des sources.

Les discussions devraient porter sur le commerce bilatéral, l'alliance de sécurité AUKUS de l'Australie avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, un nouvel accord scientifique et technologique et la condamnation de l'écrivain australien Yang Hengjun, selon le rapport.

Le ministère australien des affaires étrangères, Penny Wong, a adressé une invitation officielle à M. Wang, qui devrait passer une journée à Canberra et une autre à Sydney, selon le SCMP.

Cette visite serait la première de M. Wang depuis 2017, et quelques mois après la visite du Premier ministre Anthony Albanese en Chine en novembre, qui a contribué à apaiser les tensions dans les relations bilatérales.

Les ministères des Affaires étrangères des deux pays n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le rapport du SCMP.