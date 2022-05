L'Australie met en garde contre un pacte de sécurité dans le Pacifique alors que la Chine affirme que l'interférence échouera

Les principaux diplomates des deux pays effectuent des visites concurrentes dans les îles du Pacifique.

Vendredi, Mme Wong a déclaré aux journalistes qu'elle s'était rendue aux Fidji quelques jours après avoir prêté serment pour montrer la priorité accordée au Pacifique par le nouveau gouvernement australien.

L'Australie respecte le fait que les nations du Pacifique décident elles-mêmes avec qui elles veulent s'associer, mais elle s'inquiète des conséquences du pacte de sécurité des îles Salomon, a-t-elle déclaré.

"Il y a des conséquences, nous pensons qu'il est important que la sécurité de la région soit déterminée par la région", a-t-elle déclaré.

"Le monde a changé, il y a beaucoup plus de concurrence stratégique, il y a beaucoup plus de perturbation des normes internationales - l'invasion russe en Ukraine en est une démonstration. Nous espérons trouver notre chemin à travers cela avec vous", a-t-elle ajouté.

Un jour plus tôt, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré lors d'un point de presse à Honiara que les "calomnies et les attaques" contre le pacte de sécurité "seront une impasse et que toute interférence et tout sabotage seront voués à l'échec".

Wang a déclaré que le pacte de sécurité "vise à aider les îles Salomon à améliorer leurs capacités de maintien de l'ordre et d'application de la loi et à aider les îles Salomon à mieux préserver leur sécurité sociale tout en protégeant la sécurité des citoyens et des institutions chinoises dans les îles Salomon", selon les détails publiés par le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine n'a pas l'intention d'y établir une base militaire, a-t-il précisé.

"La Chine soutient les pays insulaires du Pacifique dans le renforcement de la coopération en matière de sécurité et dans leur collaboration pour relever les défis de la sécurité régionale", a-t-il ajouté.

Lors d'une réunion à Fidji la semaine prochaine, M. Wang cherchera à conclure un accord de grande envergure avec 10 nations insulaires sur la sécurité et le commerce, ce qui n'a cessé d'inquiéter les États-Unis et leurs alliés du Pacifique.

Le président chinois Xi Jinping a proposé une initiative de sécurité mondiale dans un discours prononcé lors du Forum asiatique de Boao en avril, que Pékin a depuis cherché à soutenir lors de réunions avec ses alliés diplomatiques.

L'envoyée spéciale de l'Union européenne pour l'Indo-Pacifique, Gabrielle Visenten, a déclaré vendredi à la radio ABC que la recherche par la Chine d'un accord à l'échelle de la région avec un élément de sécurité est un signe clair que Pékin cherche à "resserrer les nœuds" avec les nations du Pacifique, et que l'Union européenne renforcerait également son engagement dans le Pacifique.

Wang est arrivé vendredi dans la petite nation insulaire de Kiribati, où il restera quatre heures, dans le cadre d'une tournée sans précédent de huit nations dans la région.

Mme Wong a été accueillie lors d'une cérémonie traditionnelle vendredi matin par son homologue fidjien, et rencontrera plus tard le Premier ministre Frank Bainimarama pour discuter de la politique en matière de changement climatique et d'une extension du programme de visa australien pour permettre aux travailleurs du Pacifique de faire venir leur famille en Australie.