L'Australie ordonne un examen des caméras fabriquées en Chine dans les bureaux de la défense

Cette décision intervient après que la Grande-Bretagne a demandé en novembre à ses services de cesser d'installer des caméras de surveillance liées à la Chine dans les bâtiments sensibles. Certains États américains ont interdit les fournisseurs et les produits de plusieurs entreprises technologiques chinoises.

"Il s'agit d'un problème et ... nous procédons à une évaluation de toutes les technologies de surveillance au sein du (ministère) de la défense et lorsque ces caméras particulières seront trouvées, elles seront retirées", a déclaré M. Marles lors d'une interview à la radio ABC.

Le parlementaire de l'opposition James Paterson a déclaré jeudi que son propre audit avait révélé que près de 1 000 unités d'équipement de Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technology Co - deux entreprises chinoises en partie étatiques - étaient installées dans plus de 250 bureaux du gouvernement australien.

M. Paterson, le ministre fantôme de la cybersécurité et de la lutte contre l'ingérence étrangère, a exhorté le gouvernement à présenter de toute urgence un plan visant à supprimer toutes ces caméras.

M. Marles a déclaré que le problème était important mais "je ne pense pas qu'il faille le surestimer".

Les médias australiens ont rapporté mercredi que le mémorial national de la guerre à Canberra allait retirer plusieurs caméras de sécurité de fabrication chinoise installées sur les lieux par crainte d'espionnage.

Hikvision et Dahua Technology n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'Australie et la Chine cherchent à rétablir leurs relations diplomatiques, qui se sont détériorées après que Canberra a interdit à Huawei d'utiliser son réseau à large bande 5G en 2018. Cela s'est encore refroidi après que l'Australie a demandé une enquête indépendante sur les origines du COVID-19.

La Chine a répondu par des droits de douane sur plusieurs produits de base australiens.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu'il n'était pas inquiet de la réaction de Pékin à la suppression des caméras.

"Nous agissons conformément à l'intérêt national de l'Australie. Nous le faisons de manière transparente et c'est ce que nous continuerons à faire", a déclaré M. Albanese aux journalistes.