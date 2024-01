Les ventes de véhicules électriques (VE) en Australie ont atteint un niveau record en 2023, selon l'association automobile du pays, mais les ventes de véhicules légers sont restées dominées par les camions et les véhicules utilitaires sport (SUV) à forte intensité d'émissions.

Les véhicules électriques à batterie représentaient 7,2 % de tous les véhicules vendus l'année dernière, soit plus du double des 3,1 % enregistrés en 2022, selon les données de la Chambre fédérale de l'industrie automobile (FCAI) publiées jeudi.

La part des ventes pour 2023 s'élève à 16,2 % de l'ensemble des ventes de véhicules neufs une fois que les hybrides et les hybrides rechargeables sont inclus, soit près d'un véhicule sur cinq.

Après une décennie sous des gouvernements conservateurs qui se sont opposés à l'adoption des VE, l'actuel gouvernement travailliste de centre-gauche, qui a pris le pouvoir en 2022, a lancé une stratégie nationale pour les VE et a débloqué des centaines de millions de dollars pour les transports propres.

Le transport est l'une des principales sources d'émissions en Australie et l'adoption croissante des véhicules électriques renforce la promesse du gouvernement de réduire les émissions de 43 % d'ici à 2030.

Cependant, les Australiens continuent de préférer les SUV ou les véhicules utilitaires légers, des modèles qui produisent généralement plus d'émissions lorsqu'ils sont alimentés par des carburants fossiles. Ces deux catégories ont représenté 78,4 % de l'ensemble des ventes de véhicules neufs l'année dernière.

Le Ford Ranger et le Toyota Hi-Lux, les deux véhicules les plus populaires et un dixième de tous ceux qui seront vendus en 2023, ont tendance à émettre plus de dioxyde de carbone que la moyenne.

Les efforts visant à accroître l'adoption des véhicules électriques ont longtemps été entravés par des pénuries, un nombre limité de modèles et des équipements de recharge rares et parfois défectueux.

En conséquence, l'adoption de ces véhicules a longtemps été à la traîne dans des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, où les ventes de VE et d'hybrides rechargeables ont atteint respectivement 7,7 % et 23 % en 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Le ministre de l'énergie, Chris Bowen, a déclaré en novembre que le gouvernement publierait bientôt les détails de ses normes d'efficacité énergétique tant attendues, une politique qui, selon ses défenseurs, incitera les fabricants à envoyer davantage de VE en Australie et à stimuler l'adoption de ce type de véhicules.