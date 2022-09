L'Australie pleure la Reine Elizabeth, patrie de la "plus ancienne culture continue du monde".

Le jour ayant été déclaré jour férié, une cérémonie commémorative à laquelle ont assisté 600 dignitaires s'est tenue au Parlement de Canberra pour la Reine Elizabeth, qui, en tant que chef d'État australien, a fait 16 fois le tour du pays en sept décennies.

La cérémonie a été ouverte par une aînée des Premières nations, Aunty Violent Sheridan, qui a prononcé le traditionnel Welcome to Country et s'est souvenue de la Reine Elizabeth comme d'une mère et d'une grand-mère.

L'événement a eu lieu avant les manifestations organisées par des groupes indigènes contre la monarchie et l'impact de la colonisation britannique sur les peuples des Premières Nations, prévues dans trois villes dans l'après-midi.

Albanese, qui était rentré en Australie un jour plus tôt après avoir assisté aux funérailles de la reine Elizabeth à Londres, a fait remarquer que sa mémoire était honorée "sur un continent abritant la plus ancienne culture continue du monde".

M. Albanese est favorable à ce que l'Australie devienne une république, mais a déjà déclaré que son gouvernement travailliste de centre-gauche donnerait la priorité à la reconnaissance des peuples des Premières nations dans la constitution, ce qui, comme toute évolution vers une république, nécessite un référendum national. Un référendum pour une république a échoué en 1999, et des sondages récents montrent que l'opinion est divisée.

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie commémorative, il a déclaré que l'Australie avait subi une transformation sous le règne de la reine Elizabeth. Lorsqu'elle était venue pour la première fois, la Grande-Bretagne était le plus grand partenaire commercial de l'Australie et la première source de migration, a-t-il déclaré.

"Cette Australie de 1954, où sept millions de personnes - 70 % de la population - se sont déplacées pour accueillir la première souveraine à visiter ces rivages était, à pratiquement tous les égards, une nation différente dans un monde différent", a-t-il déclaré.

La reine Elizabeth avait été fière des progrès de l'Australie et "s'est tenue à nos côtés", a-t-il dit, et "l'affection de l'Australie est restée forte".

"Le plus grand hommage que nous puissions proposer à sa famille et à sa mémoire n'est peut-être pas une statue en marbre ou une plaque en métal. C'est une adhésion renouvelée au service de la communauté", a-t-il déclaré.