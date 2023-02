L'Australie propose un poste au conseil d'administration de la banque centrale.

Une annonce publiée jeudi sur le portail des emplois du gouvernement demandait des candidats ayant des connaissances ou une expérience en économie, sur les marchés du travail, les marchés financiers, l'industrie de la formation des politiques publiques, ainsi que de solides compétences en communication et en réflexion stratégique.

"La Reserve Bank of Australia s'engage à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, et le gouvernement s'engage à faire en sorte que les institutions australiennes reflètent de manière appropriée la diversité de notre communauté", indique l'annonce sur le service public australien.

Le conseil de la Reserve Bank est composé de neuf membres, dont trois membres de droit - le gouverneur, le vice-gouverneur et le secrétaire au Trésor - et six membres non exécutifs, qui sont nommés par le trésorier.

Le Sydney Morning Herald a été le premier à rapporter l'offre d'emploi.

Le gouvernement pèse sa réponse à une enquête indépendante sur la gouvernance et le bilan politique de la Reserve Bank, dans le cadre de sa campagne de resserrement monétaire la plus agressive de l'histoire moderne.

Le trésorier australien Chalmers a déclaré qu'il recevrait l'examen de la RBA le 31 mars et qu'il prendrait une décision vers le milieu de l'année sur l'opportunité de prolonger le mandat du gouverneur Philip Lowe de trois années supplémentaires.

L'examen, annoncé par Chalmers en juillet, évalue des questions telles que la manière dont la RBA communique avec le public et les objectifs d'inflation à suivre.

Cette révision intervient après que la RBA ait sous-estimé son objectif d'inflation de 2 à 3 % pendant la majeure partie de la dernière décennie et qu'elle ait émis des directives pendant la pandémie COVID-19 selon lesquelles les taux ne devraient pas augmenter avant au moins 2024.

Aujourd'hui, l'inflation des prix à la consommation atteint son plus haut niveau en 32 ans, soit 7,8 %, et ne devrait revenir dans la partie supérieure de la fourchette cible de la banque (2 % à 3 %) que vers le milieu de l'année 2025.