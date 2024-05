L'Australie est confrontée à un risque de pénurie d'électricité en raison de retards dans l'installation de lignes de transmission liées à des parcs éoliens et solaires, a déclaré mardi l'opérateur du marché de l'énergie, ce qui constitue un défi pour les plans de transition énergétique du pays.

Dans une mise à jour des perspectives du marché de l'électricité, l'Australian Energy Market Operator (AEMO) a déclaré que le retard dans les dates de mise en service d'EnergyConnect, une ligne de transmission de 900 km destinée à relier les réseaux de trois États, ainsi que la mise en veilleuse et le retrait des générateurs de gaz et de diesel en Australie-Méridionale pourraient avoir un impact sur le réseau électrique.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le secteur australien de l'électricité a du mal à atteindre l'objectif gouvernemental de 82 % d'énergie renouvelable d'ici à 2030, contre environ 40 % actuellement, en raison des difficultés rencontrées pour étendre les réseaux de transport afin de gérer les nouveaux projets d'énergie renouvelable situés loin des centres de demande.

Par rapport aux perspectives de l'année dernière, le rapport de l'AEMO indique que les risques de fiabilité ont augmenté en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'État de Victoria, les deux plus gros consommateurs d'électricité, entre 2024-25 et 2027-28, et en Australie-Méridionale en 2026-27.

CITATION CLÉ

"Alors que les nouvelles capacités de production et de stockage continuent d'augmenter, les retards de développement et de mise en service des projets ont un impact sur la fiabilité à l'horizon", a déclaré le PDG de l'AEMO, Daniel Westerman.

M. Westerman a déclaré que l'AEMO ferait un appel d'offres pour des approvisionnements de secours afin de soutenir l'État de Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud et d'éviter les déficits d'approvisionnement l'été prochain, qui commence habituellement en décembre dans l'hémisphère sud.

CONTEXTE

Plusieurs agriculteurs australiens refusent que des lignes électriques aériennes à haute tension traversent leurs terres, ce qui menace les projets visant à accroître la production d'énergie renouvelable et à réduire les émissions.

Pour éviter les pénuries d'approvisionnement, environ 10 000 km de lignes de transmission nouvelles ou modernisées sont nécessaires, a indiqué l'opérateur dans un rapport publié en décembre.