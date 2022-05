L'Australie souhaite un retour au calme dans ses relations avec les îles Salomon après la revendication d'une "invasion".

Dans un discours enflammé devant le Parlement mardi, le Premier ministre des îles Salomon, Manasseh Sogavare, a déclaré que "nous sommes menacés d'invasion", mais il n'a pas nommé de pays ni donné de preuves de ce qu'il avance.

"Rien de tout cela n'est vrai", a déclaré M. Morrison jeudi, en répondant aux questions des journalistes.

Le ministre de la défense, Peter Dutton, a déclaré qu'il ne pensait pas que les commentaires étaient dirigés contre l'Australie, qui avait des forces de défense et du personnel de police dans les îles Salomon à la demande de Sogavare.

"Je peux comprendre la pression que subit le Premier ministre Manasseh Sogavare en ce moment, mais en Australie, comme il l'a dit, il trouve un bon ami", a déclaré M. Dutton.

"On ne nous a pas demandé de nous retirer", a-t-il ajouté.

Le pacte de sécurité est devenu un enjeu électoral majeur pour Morrison, qui doit faire face aux critiques du parti d'opposition selon lesquelles il a rendu l'Australie "moins sûre" et constitue un échec majeur de la diplomatie de son gouvernement. Les alliés occidentaux craignent qu'il ne constitue une porte d'entrée pour une présence militaire chinoise dans le Pacifique.

Lors d'un débat électoral jeudi, le parti d'opposition Labor Party a déclaré que les relations avec les îles Salomon s'étaient détériorées et que l'Australie devait investir davantage dans la diplomatie du Pacifique, et pas seulement augmenter ses dépenses de défense.

"Ils ont échoué dans l'art de l'habileté politique", a déclaré le porte-parole du parti travailliste pour la défense, Brendan O'Connor.

Bien que les détails du pacte n'aient pas été divulgués, Sogavare a exclu la possibilité d'une base militaire et a déclaré que l'accord couvre le maintien de l'ordre pour protéger les projets chinois parce qu'un accord avec le partenaire traditionnel, l'Australie, était "inadéquat".

M. Sogavare a critiqué l'Australie pour avoir qualifié le Pacifique d'"arrière-cour", affirmant qu'il s'agissait d'un terme insultant dans la culture locale, où les arrière-cours servent à garder les poulets, les cochons et les ordures.

"Nous travaillerons de manière constructive et patiente et nous travaillerons de manière professionnelle et calme", a déclaré Morrison à l'émission Today de Nine Network.

À la question de savoir pourquoi il n'avait pas parlé directement à Sogavare depuis la signature du pacte, il a répondu aux journalistes : "Je suis très attentivement les conseils que nous recevons de nos agences de renseignement de sécurité."

Sogavare a fait ce commentaire sur l'invasion au cours d'un débat parlementaire et en réponse aux critiques du pacte de sécurité formulées par les partis d'opposition de son pays, les dirigeants provinciaux et les médias locaux.

Le ministre des affaires étrangères des îles Salomon, Jeremiah Manele, a déclaré que le pacte avec la Chine "ne compromet pas notre accord de sécurité avec l'Australie".