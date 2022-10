L'Australie va former les troupes ukrainiennes et expédier davantage de véhicules blindés

Des milliers de personnes ont été tuées, et des maisons et des usines ont été détruites, depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine, qu'il appelle une "opération militaire spéciale" pour débarrasser son voisin des extrémistes.

L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation fasciste est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.

"Nous nous attendons maintenant à ce que ce soit un conflit prolongé", a déclaré le ministre de la Défense Richard Marles à la télévision ABC. Le dernier paquet porte le soutien de l'Australie à l'Ukraine à environ 655 millions de dollars australiens (425 millions de dollars) depuis le début du conflit en février.

"Nous sommes conscients que l'Ukraine doit maintenant être soutenue à plus long terme si nous voulons mettre l'Ukraine dans une position où elle peut résoudre ce conflit selon ses propres termes", a-t-il déclaré.

L'Australie, l'un des principaux contributeurs non-membres de l'OTAN au soutien de l'Occident à l'Ukraine, a fourni de l'aide et du matériel de défense et a interdit les exportations d'alumine et de minerais d'aluminium, y compris la bauxite, vers la Russie. Elle a également imposé des sanctions à des centaines de personnes et d'entités russes.

Les troupes australiennes, qui arriveront en Grande-Bretagne en janvier, se joindront à un exercice d'entraînement international dirigé par le Royaume-Uni mais n'entreront pas dans la zone de guerre en Ukraine, a déclaré M. Marles.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a remercié l'Australie pour cette dernière aide.

" Les véhicules blindés (Bushmaster) ont montré d'excellents résultats sur le champ de bataille et nous en avons demandé davantage. Nous nous souviendrons toujours du soutien de l'Australie !", a-t-il déclaré dans un tweet.

Les forces ukrainiennes ont avancé dans la province de Kherson occupée par la Russie, menaçant une défaite majeure pour Moscou, au milieu d'une répétition très médiatisée de la guerre nucléaire par la Russie.

La Russie a également accusé Kiev d'avoir ordonné à deux organisations de créer une bombe sale, un engin explosif chargé de matières radioactives, sans fournir de preuves. Kiev nie l'existence de tels plans.

(1 $ = 1,5399 dollar australien)