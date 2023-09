L'Australie a annoncé vendredi qu'elle retirerait sa flotte d'hélicoptères Taipan plus tôt que prévu après qu'un accident survenu en juillet au large de sa côte est lors d'un exercice militaire conjoint avec les États-Unis a tué quatre membres d'équipage australiens.

La flotte de Taipan ne reprendra pas ses opérations aériennes avant la date de retrait prévue précédemment, à savoir décembre 2024, a déclaré le ministre de la défense, Richard Marles.

"L'annonce d'aujourd'hui ne présuppose pas et ne suggère en aucune façon le résultat des enquêtes sur ce tragique incident", a-t-il déclaré dans un communiqué.

En janvier, l'Australie a annoncé qu'elle achèterait 40 hélicoptères militaires Black Hawk, fabriqués par Lockheed Martin, pour un montant estimé à 2,8 milliards de dollars australiens (1,80 milliard de dollars).

Les Black Hawk sont destinés à remplacer la flotte d'hélicoptères Taipan de l'armée australienne, qui souffre depuis des années de problèmes de maintenance. L'Australie a déployé 47 Taipan depuis leur mise en service, a indiqué M. Marles.

"Les premiers des 40 Black Hawks qui remplaceront les MRH-90 (Taipan) sont arrivés et volent déjà en Australie. Nous nous attachons à ce qu'ils soient mis en service le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Les Taipan sont fabriqués par la société française NHIndustries, contrôlée conjointement par Airbus et la société italienne Leonardo. Airbus et Leonardo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'année dernière, la Norvège a déclaré qu'elle retournerait les hélicoptères militaires NH90 qu'elle avait commandés à NHIndustries parce qu'ils n'étaient pas fiables ou livrés en retard, dans une décision que le fabricant a qualifiée de "juridiquement infondée".

L'Australie avait immobilisé sa flotte de Taipan après l'accident survenu en juillet dans l'océan, au large des côtes de l'État du Queensland, et avait déclaré que les hélicoptères ne voleraient plus jusqu'à ce que les conclusions d'une enquête approfondie soient publiées.

"Ce qui est désormais clair, c'est que ces enquêtes, qui sont au nombre de quatre, prendront un certain temps, l'une d'entre elles ayant déjà annoncé qu'elle durerait un an", a déclaré M. Marles à la chaîne de télévision ABC.

M. Marles a reconnu qu'il y aurait des "problèmes de capacité" sans une flotte opérationnelle de Taipan et alors que la défense attend la livraison d'autres Black Hawks. Les trois premiers Black Hawk sont arrivés en Australie et ont commencé à voler ce mois-ci.

Afin d'atténuer l'impact sur la défense, M. Marles a déclaré que l'Australie avait étudié les possibilités d'accélérer la livraison des Black Hawks et de former les équipages avec des alliés, notamment les États-Unis.

(1 dollar = 1,5557 dollar australien)