L'Australie va se doter de sous-marins nucléaires américains

WASHINGTON, 15 septembre (Reuters) - Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé mercredi la constitution d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense dans le cadre duquel Washington et Londres vont aider Canberra à se doter de sous-marins à propulsion nucléaire.

Cette annonce semble confirmer des informations de presse selon lesquelles l'Australie entend renoncer à acheter 12 sous-marins conçus par le français Naval Group, une commande estimée à 56 milliards d'euros sur 50 ans, surnommée le "contrat du siècle" lors de sa signature en 2019.

(Bureau de Washington, Tangi Salaün)