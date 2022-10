L'Australie vise un budget "responsable" après le chaos britannique

Soucieux d'éviter tout écho de la pagaille causée par le récent mini-budget britannique, le trésorier Jim Chalmers a mis l'accent sur "responsable" pour son effort, laissant présager une restriction des dépenses pour soutenir la lutte de la Reserve Bank of Australia (RBA) contre une inflation galopante.

"Je me concentre sur ce défi de l'inflation, il s'agit d'un allègement responsable du coût de la vie, il s'agit de faire repartir les salaires", a déclaré M. Chalmers à l'Australian Broadcasting Corporation.

Les investisseurs semblent rassurés, jusqu'à présent, sans aucun soupçon des ravages qui ont ravagé le marché des gilts britanniques.

M. Chalmers a également déclaré que le précédent gouvernement libéral national avait "piégé" le budget avec plus de 6 milliards de dollars australiens (3,7 milliards de dollars) de dépenses non financées qui devraient être couvertes par le déficit qui doit être annoncé le 25 octobre.

Heureusement, ce déficit sera beaucoup plus faible que ce que l'on craignait au départ, grâce aux prix élevés de bon nombre des principales exportations de matières premières de l'Australie et à un marché du travail étonnamment fort qui a vu le chômage atteindre son niveau le plus bas en 48 ans, à 3,4 %.

En conséquence, le déficit pour l'année jusqu'à juin 2022 s'élève à 32 milliards de dollars australiens, soit moins de la moitié de la projection faite en mars.

Les analystes estiment que le déficit de 2022/23 se situera entre 25 et 45 milliards de dollars australiens, soit environ 1 à 1,5 % du produit intérieur brut, ce qui est relativement frugal par rapport aux normes internationales.

Il est probable qu'il se creuse un peu à partir de là, car le gouvernement s'attend à ce que les prix des produits de base diminuent et que les pressions sur les dépenses augmentent, notamment en matière de soins de santé et de garde d'enfants.

TRIPLE A

Les catastrophes naturelles deviennent également un véritable casse-tête, avec les inondations sur la côte Est cette année, qui ont coûté des milliards en paiements de secours et d'autres à venir.

Chalmers a également signalé de fortes baisses des prévisions de croissance mondiale, les banques centrales du monde entier relevant leurs taux d'intérêt. La RBA a relevé ses taux de 250 points de base depuis le mois de mai, ce qui a fait grimper les rendements obligataires et le coût des emprunts publics.

En effet, M. Chalmers a déclaré que le secteur de dépenses qui connaîtrait la croissance la plus rapide serait les coûts d'emprunt "sur les mille milliards de dollars de dette dont nous avons hérité".

La dette brute devrait culminer autour de 1,1 trillion de dollars australiens, bien qu'il s'agisse là encore d'un niveau modéré par rapport aux normes internationales. Selon la mesure du FMI, la dette brute de l'Australie représente environ 57 % du PIB, contre 71 % en Allemagne, 87 % en Grande-Bretagne et 122 % aux États-Unis.

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Australie est l'une des huit seules nations à pouvoir se targuer d'une notation de crédit triple A.

"Pour les années à venir, un déficit budgétaire de 1,0 % à 1,5 % du PIB constituera un élément important de la politique budgétaire, travaillant main dans la main avec la politique monétaire pour aider l'économie à traverser la période d'inflation galopante et de ralentissement de la croissance économique mondiale", a déclaré Stephen Halmarick, économiste en chef de l'ABC.

"Les petits déficits budgétaires aideront également la dette nette à diminuer en tant que part du PIB, ce qui confortera la note de crédit AAA de l'Australie."

(1 $ = 1,6031 dollars australiens)