L'Australie voit un coup de pouce plus long aux matières premières grâce à la guerre russe en Ukraine : Russell

L'Australie s'attend à ce que le coup de fouet donné à ses recettes d'exportation de produits de base par l'invasion de l'Ukraine par la Russie dure jusqu'en 2024, augmentant ses prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.

Le prévisionniste des produits de base du gouvernement australien a déclaré dans son dernier rapport trimestriel publié mardi que les recettes d'exportation atteindraient un montant record de 450 milliards de dollars australiens (293 milliards de dollars) au cours de l'exercice 2022-23 qui a débuté le 1er juillet.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 419 milliards de dollars australiens de son précédent rapport et éclipsera le précédent record de 421,6 milliards de dollars australiens de l'année qui vient de se terminer le 30 juin, qui était lui-même en hausse de 37 % par rapport aux recettes d'exportation de l'exercice 2020-21.

Pour 2023-24, les recettes d'exportation ont été évaluées à 375,5 milliards de dollars australiens, contre 338 milliards de dollars australiens dans le rapport précédent.

L'Australie est le premier exportateur mondial de minerai de fer, de charbon à coke, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de lithium, tandis qu'elle se classe deuxième pour le charbon thermique et troisième pour l'or et les minerais et concentrés de cuivre.

La prévision d'un nouveau record de recettes d'exportation pour l'année en cours a toutefois été tempérée par une évaluation selon laquelle les risques de baisse ont augmenté depuis les dernières perspectives trimestrielles en juillet.

"Les risques de baisse sont importants", a déclaré le bureau de l'économiste en chef du ministère de l'Industrie, des Sciences et des Ressources dans le rapport.

Il s'agit notamment de l'inflation qui s'avère plus difficile à réduire que prévu, du resserrement des conditions financières mondiales induisant un surendettement des marchés émergents et des économies en développement, de la reprise des épidémies de COVID-19 et des problèmes persistants dans le secteur immobilier chinois, indique le rapport.

Certains risques pourraient également offrir un avantage aux exportations australiennes, comme la suppression par la Russie des exportations de gaz vers l'Europe.

Le rapport a noté qu'une partie des exportations russes de pétrole brut, de charbon et de gaz naturel se retrouvent bloquées lorsque les sanctions européennes en matière d'importations commencent à prendre pleinement effet à partir de décembre de cette année.

Il est probable que toutes les exportations de matières premières de la Russie ne pourront pas être réacheminées vers d'autres acheteurs tels que la Chine et l'Inde, réduisant ainsi l'offre mondiale globale et maintenant les prix élevés.

C'est ce qui ressort des prévisions du rapport selon lesquelles les recettes d'exportation de GNL atteindront 90 milliards de dollars australiens en 2022-23, soit une hausse de 29 % par rapport à l'exercice précédent, même si les volumes devraient baisser à 80 millions de tonnes de ce combustible super réfrigéré, contre 83 millions en 2021-22.

L'autre grand gagnant sur le front de l'énergie est le charbon thermique, utilisé principalement dans les centrales électriques. Le gouvernement prévoit que les recettes d'exportation de 2022-23 s'élèveront à 62 milliards de dollars australiens, soit une hausse de 35 % par rapport à l'exercice précédent.

Mais le charbon thermique montre également que le marché mondial devrait avoir surmonté les perturbations de la Russie d'ici l'exercice 2023-24, le rapport prévoyant que les recettes d'exportation tomberont à 38 milliards de dollars australiens, soit une baisse de 38,7 % par rapport aux prévisions de l'année en cours.

SURGE DE LITHIUM

Le gouvernement s'attend également à ce que les prix élevés actuels des produits énergétiques favorisent une transition plus rapide vers les énergies renouvelables.

Les recettes d'exportation du lithium, un composant clé des batteries, devraient faire un bond de 182 % pour atteindre 13,8 milliards de dollars australiens en 2022-23, le prix ayant plus que doublé et les expéditions ayant également augmenté de 15 % pour atteindre 2 609 tonnes.

D'autres métaux considérés comme essentiels à la transition énergétique devraient également afficher des gains robustes, les exportations de nickel devant atteindre 5,1 milliards de dollars australiens en 2022-23, contre 4,4 milliards de dollars australiens en 2021-22, tandis que les exportations de cuivre devraient atteindre 14 milliards de dollars australiens, contre 12 milliards de dollars australiens.

Au milieu des fortes prévisions de bénéfices pour les exportations d'énergie, tant fossile que renouvelable, il y a une note de prudence, et c'est la baisse des revenus attendus du minerai de fer, et aussi du charbon à coke, le combustible utilisé pour transformer le minerai en acier brut.

Le minerai de fer est la principale exportation de ressources de l'Australie, mais le gouvernement s'attend à ce que les recettes baissent à 119 milliards de dollars australiens en 2022-23, contre 134 milliards en 2021-22, même si les volumes devraient passer de 875 millions de tonnes à 903 millions.

Une baisse du prix prévu, qui devrait passer de 119 dollars la tonne en 2021-22 à 97 dollars la tonne en 2022-23, en est la cause. Le risque est que même la prévision de prix plus bas soit optimiste et dépende de la réussite de Pékin à stimuler les secteurs à forte intensité d'acier tels que la construction.

Les recettes d'exportation de charbon à coke devraient baisser à 58 milliards de dollars australiens en 2022-23, contre 66 milliards l'année précédente, même si les volumes passent de 162 millions de tonnes à 174 millions.