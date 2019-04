L'Autriche emprunte à un taux de -0,39%, son nouveau plus bas historique

Vienne (awp/afp) - Au moment où les perspectives de l'économie européenne s'assombrissent, l'Autriche vient d'emprunter à un taux de -0,39%, un nouveau plus bas historique pour ce pays qui atteint désormais un niveau comparable à celui de l'Allemagne, a annoncé mardi le Trésor autrichien (OeBFA).

Ce taux de -0,39% marque un nouveau recul par rapport au précédent record de -0,32% enregistré en 2016. En pratique, il signifie que les créanciers sont prêts à payer davantage pour prêter leur argent.

Cette évolution, à rebours de celle constatée dans d'autres pays de la zone euro, s'explique par l'apparente solidité de l'économie autrichienne dans un contexte de ralentissement généralisé de la conjoncture, relève l'OeBFA.

Le pays peut selon l'institut de référence viennois Wifo espérer une croissance de 1,7% cette année, à comparer avec les 1,3% pronostiqués mardi par le Fonds monétaire international (FMI) pour la zone euro.

L'Autriche, qui a dégagé un léger excédent public (0,1%) en 2018, avec un an d'avance sur son plan de route, apparaît ainsi pour les investisseurs comme une alternative de plus en plus crédible à l'Allemagne, dont la croissance devrait selon le FMI tomber à 0,8% cette année.

L'écart de taux (spread) avec l'Allemagne est tombé à 0,09 point, un record pour l'Autriche. L'emprunt, qui portait sur la somme de 575 millions d'euros sur quatre ans, a été sursouscrit 2,2 fois, a précisé le Trésor.

Dans un contexte d'incertitudes alimentées par la multiplication des mesures protectionnistes, par le Brexit et par la panne de l'Italie, "les investisseurs se réfugient à nouveau davantage dans la qualité", a relevé le chef de l'OeBFA, Markus Stix, auprès de l'agence APA.

Le ralentissement des perspectives économiques a conduit en mars la Banque centrale européenne (BCE) à repousser à 2020 une éventuelle remontée de son principal taux directeur, calé à zéro depuis trois ans. L'institution pourrait annoncer mercredi des mesures de soutien au secteur bancaire.

afp/rp