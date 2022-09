L'Autrichien Volker Turk nommé Haut commissaire de l'Onu aux droits de l'homme

GENEVE, 9 septembre (Reuters) - L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé jeudi la nomination de l'Autrichien Volker Turk comme nouveau Haut commissaire aux droits de l'homme, prenant la succession de la Chilienne Michelle Bachelet dont le mandat a pris fin le 31 août.

Reuters a rapporté plus tôt que le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a proposé que Volker Turk, sous-secrétaire général en charge de la politique, soit nommé au poste de Haut commissaire aux droits de l'homme.

Son défi le plus pressant sera de gérer les retombées du rapport publié par Michelle Bachelet juste avant son départ sur les violations des droits humains commises par la Chine dans la région du Xinjiang contre les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes - de possibles crimes de guerre, selon le document. (Reportage Emma Farge, avec Michelle Nichols à New York; version française Jean Terzian)