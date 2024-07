L'Azerbaïdjan est en pourparlers avec Moscou pour maintenir les exportations de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine, a déclaré samedi le président Ilham Aliyev, ajoutant que les expéditions pourraient se poursuivre lorsque le contrat actuel prendra fin.

Un accord quinquennal sur le transit du gaz russe vers l'Europe entre Moscou et Kiev expire après le 31 décembre 2024, et M. Aliyev a réaffirmé que l'Union européenne et l'Ukraine avaient demandé à l'Azerbaïdjan d'aider à faciliter l'accord.

"La prolongation du contrat (de transit) est possible", a déclaré M. Aliyev aux journalistes.

"Nous essaierons de vous aider", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

L'Ukraine, qui lutte contre l'invasion russe depuis février 2022, a déclaré qu'elle ne prolongerait pas le contrat en vertu duquel près de 15 milliards de mètres cubes de gaz russe sont acheminés vers l'Europe chaque année. Ce chiffre est à comparer aux 150 milliards de mètres cubes de gaz acheminés par gazoduc qui ont traversé le pays en 2022.

Toutefois, l'Ukraine a déclaré qu'elle pourrait poursuivre le transit sous certaines conditions et avec la participation d'entreprises de l'UE.

Si l'UE a réduit la plupart de ses importations de gaz russe, certains pays d'Europe centrale dépendent encore du gaz russe via un gazoduc qui traverse l'Ukraine. L'Autriche reçoit encore la majeure partie de son gaz par cette voie. (Reportage de Nailia Bagirova ; Rédaction de Vladimir Soldatkin ; Montage de Helen Popper)