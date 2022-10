L'Azerbaïdjan propose d'avancer les pourparlers avec l'Arménie au mois d'octobre

3 octobre (Reuters) - Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a proposé dimanche d'avancer de novembre à octobre les pourparlers prévus avec l'Arménie afin de répondre aux tensions à la frontière entre les deux pays

Les ministres des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et d'Arménie se sont rencontrés à Genève dimanche, après que les pires combats entre les deux pays depuis 2020 ont fait plus de 200 morts fin septembre.

"(...) l'Azerbaïdjan a proposé de tenir la prochaine réunion de la commission bilatérale sur la délimitation en octobre, et non en novembre, comme convenu précédemment, en tenant compte de la tension sur la frontière non délimitée", a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur son site internet.

Les combats sont liés à plusieurs décennies d'hostilités au sujet du Haut-Karabakh, une enclave en territoire azerbaïdjanais internationalement reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan mais peuplée et contrôlée, jusqu'au conflit de 2020, par des Arméniens. (Reportage Lidia Kelly ; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)