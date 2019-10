L'EI confirme la mort de Baghdadi et lui choisit un successeur

(Actualisé avec précisions, chercheur)

LE CAIRE, 31 octobre (Reuters) - Le groupe Etat islamique (EI) a confirmé jeudi la mort de son chef Abou Bakr al Baghdadi et annoncé la nomination de son successeur, Abi Ibrahim al Hashemi al Qourashi.

L'organisation djihadiste a fait cette annonce via son organe de communication Amaq quatre jours après l'annonce, par les Etats-Unis, de la mort d'Abou Bakr al Baghdadi, qui avait proclamé le califat le 29 juin 2014.

Le dirigeant djihadiste a été tué lors d'un raid militaire américain dans le nord-ouest de la Syrie, selon le récit qu'en a fait Donald Trump dimanche.

L'EI a aussi confirmé la mort de son porte-parole Abou al Hassan al Mouhadjir, tué dans une opération américano-kurde peu après celle qui avait visé Abou Bakr al Baghdadi.

"Méfiez-vous de la vengeance (contre) les apostats", dit un militant de Daech dans l'enregistrement, promettant de faire couler "le sang des polythéistes".

Pour le chercheur Aymenn al Tamimi, spécialiste de l'EI à l'université de Swansea, Abi Ibrahim al Hashemi al Qourashi n'est pas un nom connu dans la galaxie djihadiste.

Mais il pourrait s'agir d'un dirigeant de l'EI connu sous le nom de guerre d'Hadj Abdoullah, considéré par le département d'Etat américain comme un successeur possible de Baghdadi.

"Je pense que l'EI essaie d'envoyer le message, 'Ne pensez pas que vous avez détruit le projet simplement parce que vous avez tué Abou Bakr al Baghdadi et le porte-parole officiel'", a commenté Tamimi. (Hesham Abdulkhalek, ousef Saba et Ulf Laessing Version française Simon Carraud et Tangi Salaün)