La production de gaz naturel aux États-Unis diminuera davantage cette année que les estimations précédentes et la demande atteindra un niveau record, a déclaré l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) dans son rapport sur les perspectives énergétiques à court terme (Short Term Energy Outlook) mardi.

L'EIA prévoit que la production de gaz sec passera du niveau record de 103,8 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2023 à 102,1 bcfd en 2024, car plusieurs producteurs réduisent leurs activités de forage après que les prix du gaz ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans en février, mars et avril.

Dans l'édition de mai de son rapport STEO, l'EIA avait prévu que la production de cette année diminuerait pour atteindre environ 103 milliards de pieds cubes par jour.

Pour l'année prochaine, l'agence prévoit maintenant que la production atteindra 104,4 milliards de pieds cubes par jour, ce qui représente également une réduction par rapport à sa prévision précédente de 104,8 milliards de pieds cubes par jour.

"Ce rapport est positif pour le gaz naturel", a déclaré Joe DeLaura, stratège chez Rabobank, soulignant que la baisse des prévisions de production devrait atténuer les inquiétudes concernant l'offre excédentaire à long terme.

La baisse de la production exercera une pression à la hausse sur les prix du gaz cette année, a déclaré l'EIA. L'agence a relevé ses prévisions pour 2024 en ce qui concerne les prix moyens du gaz au comptant au carrefour Henry à 2,46 dollars par million d'unités thermiques britanniques (Btu), soit une hausse de 13 % par rapport à ses prévisions précédentes. Les prix devraient s'élever en moyenne à 3,24 dollars l'année prochaine.

Les prix plus élevés soutiendront le retour à la croissance de la production l'année prochaine, a déclaré l'EIA.

"Elle incitera à forer davantage dans les régions productrices de gaz naturel des Appalaches et de Haynesville, et à augmenter la production de gaz naturel associé dans la région de Permian", a ajouté l'agence.

L'EIA prévoit que la consommation intérieure de gaz passera du record de 89,1 milliards de pieds cubes par jour de l'année dernière à 89,4 milliards de pieds cubes par jour cette année et à 89,9 milliards de pieds cubes par jour en 2025. Ses prévisions antérieures faisaient état d'une demande d'environ 89,3 bcfd cette année et 89,6 bcfd l'année prochaine. (Reportage de Shariq Khan à New York ; Rédaction de David Gregorio et Will Dunham)