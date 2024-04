La production américaine de pétrole brut devrait augmenter légèrement plus que les estimations précédentes pour cette année et l'année prochaine, a déclaré mardi l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), qui a également revu à la hausse ses prévisions de prix du pétrole au niveau mondial et national.

La production américaine de pétrole brut augmentera d'environ 280 000 barils par jour (bpj) cette année pour atteindre 13,21 millions de bpj, et de 510 000 bpj pour atteindre 13,72 millions de bpj en 2025, a déclaré l'EIA.

L'EIA avait précédemment estimé que la production augmenterait de 260 000 bpj cette année et de 460 000 bpj l'année prochaine.

L'EIA s'attend désormais à ce que les prix du pétrole brut Brent atteignent en moyenne 88,55 dollars le baril cette année, contre 87 dollars prévus précédemment, tandis que les prix du pétrole brut américain West Texas Intermediate devraient désormais atteindre en moyenne 83,78 dollars le baril cette année. En mars, l'EIA avait prévu que les prix du WTI atteindraient en moyenne 82,15 dollars le baril cette année.

L'augmentation des prévisions reflète les attentes d'une forte réduction des stocks mondiaux de pétrole au cours du trimestre actuel et les risques géopolitiques persistants, a déclaré l'EIA dans son rapport mensuel sur les perspectives énergétiques à court terme. (Reportage de Shariq Khan à New York et de Liz Hampton à Denver ; rédaction d'Alexander Smith)