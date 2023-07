L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a réduit de 50 000 barils par jour sa prévision de production de pétrole brut aux États-Unis pour 2023, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont prolongé les réductions de production jusqu'en 2024.

La production de pétrole brut devrait augmenter de 670 000 barils par jour (bpj) pour atteindre 12,56 millions de bpj cette année, ce qui est inférieur à la prévision précédente qui prévoyait un gain de 720 000 bpj, a déclaré l'EIA mardi dans ses perspectives énergétiques à court terme.

Les réductions de production de l'OPEP+ devraient faire baisser les stocks mondiaux de pétrole au cours de chacun des cinq prochains trimestres et stimuler les prix mondiaux du pétrole à la fin de 2023 et au début de 2024, a déclaré l'EIA précédemment.

L'EIA prévoit désormais que les prix au comptant du pétrole brut Brent atteindront en moyenne 78 dollars le baril en juillet, et que les prix du pétrole brut atteindront 80 dollars le baril au quatrième trimestre 2023.

Les contrats à terme sur le Brent étaient en hausse de 2 % à 79,34 dollars le baril mardi.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que le marché du pétrole devrait rester tendu au second semestre 2023, citant la forte demande de la Chine et des pays en développement combinée aux réductions de l'offre récemment annoncées, notamment par les principaux exportateurs que sont l'Arabie saoudite et la Russie.

Parallèlement, la demande de pétrole aux États-Unis et dans le monde devrait augmenter.

Le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais, a déclaré mardi que la demande mondiale pour toutes les formes d'énergie devrait augmenter de 23 % jusqu'en 2045.

L'EIA prévoit que la consommation totale de pétrole aux États-Unis, un indicateur de la demande, augmentera de 100 000 bpj pour atteindre 20,4 millions de bpj cette année, et de 400 000 bpj supplémentaires pour atteindre 20,8 millions de bpj en 2024.

L'AIE publiera de nouvelles prévisions cette semaine.

Les États-Unis devraient utiliser une quantité record de gaz naturel pour la production d'électricité en juillet et en août, les températures élevées augmentant la demande de climatisation, a déclaré l'EIA mardi. L'EIA prévoit une augmentation d'environ 4 % de la production d'électricité américaine à partir de gaz naturel en juillet et août 2023, par rapport aux mêmes mois en 2022.

L'EIA prévoit que les prix au Henry Hub s'élèveront en moyenne à plus de 2,80 dollars par million d'unités thermiques britanniques (MMBTU) au second semestre 2023, contre 2,40 dollars/MMBTU au premier semestre de l'année. (Reportage de Laura Sanicola et Shariq Khan, complément d'information de Stephanie Kelly ; rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)