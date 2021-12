L'EMA rejette le médicament de Biogen contre la maladie d'Alzheimer

(Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a refusé vendredi d'approuver le médicament de Biogen contre la maladie d'Alzheimer, Aduhelm, un nouveau revers pour le fabricant américain qui peine à commercialiser son traitement.

Le médicament - premier nouveau traitement contre la maladie depuis une vingtaine d'années - a été approuvé aux États-Unis en juin dernier, une décision controversée en raison de résultats encore parcellaires sur les bénéfices du traitement.

Aduhelm agit en détruisant les plaques amyloïdes qui s'accumulent dans le cerveau, entre les neurones, un phénomène qui pourrait être à l'origine des pertes cognitives associées à la maladie.

L'AEM a noté que, bien que les études sur le médicament aient montré une réduction des dépôts de protéine bêta-amyloïde grâce à Aduhelm, le lien entre cet effet et l'amélioration clinique de la maladie n'a pas été établi.

Biogen a déclaré qu'il demanderait un réexamen de cet avis.

Les actions de la société basée à Cambridge dans le Massachusetts ont chuté de 4,2% dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street.

Biogen avait parié sur les ventes d'Aduhelm pour amortir l'impact d'une concurrence croissante sur ses principales sources de revenus mais jusqu'à présent, le laboratoire s'emploie à convaincre les hôpitaux et les cliniques d'utiliser le traitement d'une valeur de 56.000 dollars (près de 50.000 euros) par an, et les assureurs de le rembourser.

Dans les derniers résultats trimestriels en date de Biogen, le chiffre d'affaires d'Aduhelm atteint 300.000 dollars seulement, alors que les analystes avaient tablé en moyenne sur 10,8 millions de dollars.

