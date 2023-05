Zurich (awp) - Le réseau hospitalier cantonal (EOC) tessinois a bouclé 2022 sur des recettes en hausse plus importante que ses dépenses, ce qui lui a permis de réduire deux tiers la perte d'exploitation essuyée l'année précédente. Malgré les difficultés, l'entreprise entend poursuivre ses investissements dans le canton italophone.

Pendant l'exercice sous revue, les produits d'exploitation ont crû de 5,2% à 889,2 millions de francs suisses. Cette progression est à mettre au crédit d'une forte augmentation tant de l'activité stationnaire (+8,0%) qu'ambulatoire (+9,6%), explique la directrice financière (CFO) Doris Giulieri mercredi dans un communiqué.

Les coûts ont également enflé, de 3,9% à 856,3 millions, une hausse dont les trois quarts dus aux frais de personnel. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de plus de moitié (+58,2%) à 32,9 millions, pour une marge afférente en hausse 120 points de base (pb) à 3,7%, ce qui n'a pas empêché l'EOC d'essuyer une nouvelle perte opérationnelle, de 8,2 millions, toutefois réduite de 63,5% par rapport à 2021.

Selon ses responsables, la situation de l'entreprise illustre une réalité à l'échelle nationale, à savoir la difficulté des hôpitaux à "faire face d'un côté à la pression sur les coûts et les tarifs, et de l'autre au manque de personnel". L'EOC n'en a pas moins poursuivi ses investissements, même si à 56,9 millions, ceux-ci ont diminué de 13,6% par rapport aux montants consentis l'année précédente.

A la faveur de la dissolution du fonds d'amortissement et d'un revenu extraordinaire de 5 millions de francs suisses occasionné par une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) révisant la valeur du point tarifaire entre janvier 2019 et juillet 2020, l'entreprise a terminé l'année sur un bénéfice net de 12,7 millions, contre 2,7 millions un an plus tôt.

Pour l'exercice en cours, la direction de l'EOC a indiqué vouloir concentrer ses efforts sur les nombreux projets en cours de son plan quadriennal 2022-2026, notamment l'ouverture de l'aile sud de l'hôpital régional de Mendrisio.

