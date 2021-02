L'EOC conclut un accord tarifaire avec Swica

Zurich (awp) - Le réseau hospitalier cantonal (EOC) tessinois a signé avec l'assureur-maladie Swica un accord régissant le prix des prestations privées et semi-privéss. La convention s'applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 aux tarifs convenus sur tous les sites de l'EOC, y compris les hospitalisations à l'institut Cardiocentro Ticino.

"Cette bonne nouvelle sur le front tarifaire éclaircit quelque peu les perspectives financières du secteur de la santé dans le canton, à un moment particulièrement difficile en raison de la longue urgence Covid", se réjouit l'entité tessinoise mardi dans un communiqué.

En vertu de l'accord conclu avec l'EOC, Swica garantit à ses assurés la certitude de la prise en charge, les soulageant du fardeau de devoir payer leurs factures à l'avance ou d'avoir à s'aquitter eux-mêmes d'une partie des coûts, poursuit le communiqué.

"Les tarifs contractuels restent inférieurs à la moyenne suisse et n'entraînent pas de coûts plus élevés pour l'assureur", assure l'EOC, sans fournir plus de détails.

buc/jh