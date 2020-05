L'EOC parvient à boucler 2019 dans le vert, doutes pour 2020

Zurich (awp) - Le réseau hospitalier cantonal tessinois (EOC) a terminé l'année 2019 en territoire positif de justesse, malgré la hausse des recettes et l'amélioration de la rentabilité opérationnelle. La hausse des coûts et la baisse de revenus liés à la crise sanitaire vont plomber la performance 2020.

Le produit d'exploitation a progressé de 3,0% pour s'établir à 740,1 millions de francs suisses. Les charges ont enflé dans une moindre mesure (+2,5%) à 714,1 millions, précise l'entreprise mercredi dans un communiqué. Le nombre de patients stationnaires a augmenté de 1,8% frôlant les 40'000, alors que les consultations ambulatoires ont crû de 4,2% à 558'600.

L'excédent avant amortissements, intérêts et impôts (Ebitda) est ressorti à 25,9 millions, ce qui représente un bond de 20% par rapport à 2018, pour une marge correspondante de 3,5%, en hausse de 50 points de base (pb). Le résultat net en revanche a été divisé par quatre, à 4,6 millions.

L'exercice écoulé a confirmé la tendance observée au niveau national du transfert des soins du domaine stationnaire à l'ambulatoire, "un secteur où les tarifs appliqués aujourd'hui ne couvrent pas les coûts", déplore l'EOC.

"L'amélioration de la performance opérationnelle, rendue possible notamment par une plus grande efficience des processus, ne pourra pas être répétée en 2020", prévient l'EOC. En effet, l'urgence sanitaire liée à la propagation du coronavirus a contraint l'entreprise a reporter de nombreuses interventions électives, tout en assumant d'importants coûts supplémentaires liés au personnel, au matériel et à la logistique.

"Un point précis sur l'incidence de la crise sanitaire sur les comptes de l'EOC ne sera possible qu'au cours du deuxième semestre 2020", indique le communiqué.

buc/fr