L'EPA établit une règle sur la pollution par la suie, les sociétés d'énergie mettent en garde contre les coûts

Le plan, proposé pour la première fois l'année dernière par l'Agence de protection de l'environnement (EPA), exigerait de l'industrie électrique qu'elle réduise la pollution par les oxydes d'azote, ou NOx, afin d'enrayer un problème vieux de plusieurs décennies, à savoir que les émissions des centrales électriques polluent l'air dans d'autres États, souvent à des centaines de kilomètres de là.

L'EPA a déclaré à Reuters que l'Office of Management and Budget (OMB) de la Maison Blanche avait accepté la proposition de l'agence pour examen le 9 février et que la règle finale était attendue pour le 23 mars.

Le dossier de l'EPA concernant les règles plus strictes a reçu plus de 112 000 commentaires, y compris de poids lourds de l'industrie qui affirment que l'EPA sous-estime de plusieurs milliards de dollars le coût de la mise en œuvre.

Kinder Morgan Inc a averti que le plan coûterait environ 4,1 milliards de dollars en mises à niveau et réaménagements d'environ 950 moteurs le long de ses pipelines, qui transportent environ 40 % du gaz naturel consommé aux États-Unis.

Cette estimation est 16 fois plus élevée que celle de l'EPA, dont l'évaluation pour l'industrie prendrait en compte moins de 100 moteurs pour Kinder Morgan, a déclaré la société dans sa lettre à l'agence.

Kinder Morgan et d'autres entreprises se sont également opposées à la date limite de 2026 fixée par l'EPA pour effectuer les mises à niveau.

"Il faudrait probablement attendre au moins jusqu'en 2045 pour mettre en œuvre la proposition de l'EPA sur tous les moteurs qui dépassent actuellement les limites d'émissions proposées", a-t-elle déclaré.

Kinder Morgan a refusé de commenter pour cette histoire, et l'EPA a refusé de commenter les plaintes spécifiques des entreprises.

Les NOx sont une forme de pollution précurseur qui réagit avec la lumière du soleil pour créer d'autres polluants, tels que les particules fines et l'ozone troposphérique. La pollution liée aux particules fines et à l'ozone provenant des centrales électriques est à l'origine de 8 000 décès prématurés chaque année, de dizaines de milliers de nouveaux cas d'asthme, de milliers de crises cardiaques et de millions de journées d'école et de travail perdues, selon l'EPA.

La proposition de l'EPA s'étendrait à des parties du pays qui n'étaient pas encore incluses dans ses programmes de réduction de la pollution inter-états.

Dans l'Utah, les centrales au charbon exploitées par des filiales de Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett devraient installer des contrôles de pollution qui sont en place dans d'autres parties du pays depuis des années.

PacifiCorp, une unité de Berkshire Hathaway, a déclaré dans une lettre soumise dans le dossier de l'EPA que le délai de 2026 de l'agence n'est pas raisonnable et que les travaux lui coûteraient jusqu'à 2 milliards de dollars, soit plus du double de ce que l'EPA estime.

L'année dernière, la centrale électrique Hunter de PacifiCorp a produit près de 8 500 tonnes de pollution par les NOx, soit le cinquième rang parmi les centrales au charbon américaines, selon les données d'émissions de l'EPA.

La société a déclaré qu'elle espérait que la règle finale tiendrait compte de certaines des préoccupations de l'industrie.